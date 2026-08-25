Giresun\'da Köpeği Ezme Vakası

(GİRESUN) – Giresun'un Batlama Vadisi'nde faaliyet gösteren bir içme suyu şişeleme fabrikasının girişinde yatan köpek, özel araziden geçerek köyüne gitmek isteyen sürücü tarafından bilerek ezildi.

Geçmiş yıllarda bölgede yaşanan sel ve taşkınlarda Batlama Deresi üzerindeki bazı köylere ulaşım sağlayan köprüler zarar gördü. Bunun üzerine fabrika sahipleri, ulaşımda güçlük yaşayan köylülerin mağdur olmaması için kendi özel arazilerinden geçişlerine izin verdi.

Olay, 24 Ağustos günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 43 ACH 447 plakalı aracıyla fabrikanın kapalı olan demir giriş kapısının önüne gelen sürücü, kornaya basarak gece bekçisinin kapıyı açmasını bekledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün bu sırada girişte yatan köpeği gördüğü ve hayvanla alaycı biçimde konuştuğu dikkati çekti.

Gece bekçisinin kapıyı açmasının ardından sürücü, aracın üzerine geldiğini gören köpeğin kaçmasına fırsat dahi vermeden doğrudan hayvanın üzerine sürdü. Köpek aracın tekerlekleri altında acı içinde çığlık atarken bir süre bekleyen sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Köpeğin sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi edinilemezken, fabrika sahiplerinin sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.