Giresun'da Özel Avlanma İzni Tepki Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Özel Avlanma İzni Tepki Topladı

03.06.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da 3 ay için verilen özel avlanma izni, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından haziran ayı başından itibaren 3 ayı için özel avlanma izni verilmesi hayvan hakları savunucuları ve doğa koruma kuruluşlarının tepkilerine neden oldu.

Giresun, Gümüşhane ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz illerinde ayıların yerleşim alanlarına yaklaşması, tarım arazilerine ve arı kovanlarına zarar vermesi vatandaşların tepkisine neden olurken, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 3 ayı için özel avlanma izni verildi.

1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında 61 gün kapsayacak olan 3 ayı için özel avlanma izni hayvan hakları savunucuları ve doğa koruma kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

Giresun Çevre ve Doğa Derneği'nden yapılan açıklamada, Çaldağ-Lapa-Kemerköprü, Güce-Doğankent-Çanakçı ve Çamoluk Devlet Avlağı mevkilerini kapsadığı belirtilen kararın bilimsel, etik ve hukuki temelden yoksun olduğunu savunarak, av izninin iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yaban hayatını korumakla görevli kurumların öldürmeyi değil, yaşamı ve doğal dengeyi esas alması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaban hayatının doğal dengesini korumakla görevli olan bir kurumun, korumak yerine 'öldürme izni' imzalaması kabul edilemez. Ayıların yerleşim alanlarına yaklaşması veya tarım arazilerine zarar vermesi gibi gerekçelerin arkasına sığınılıyorsa; sormak istiyoruz: Bu hayvanların yaşam alanlarını kim talan etti?"

"SORUMLU DOĞAYI RANTA AÇANLARDIR"

Sermaye yalnızca insanı mülksüzleştirmemiş, yaban hayatını da yersiz yurtsuz bırakmıştır. Yaşam alanları daralan, besin zinciri kırılan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yönelmesinin sorumlusu, doğayı ranta açanlar ve yaban hayatını korumayan yetkili kurumlardır."

"AYILAR, SAĞLIKLI BİR EKOSİSTEMİN GÖSTERGESİ OLAN EN ÖNEMLİ CANLILAR ARASINDA YER ALIR"

Türkiye Doğa Hayatı Koruma Vakfı da 3 ayı için özel av izni verilmesine tepki gösterdi. Özel av izni verilmesi ekosistem için büyük bir tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada, "Bilimsel olarak ayılar, sağlıklı bir ekosistemin göstergesi olan en önemli canlılar arasında yer alır. Yaşamları için geniş, doğal ve sağlıklı yaşam alanlarına ihtiyaç duyduklarından, bir alanda ayı popülasyonunun varlığı o alanın sağlıklı bir ekosisteme sahip olduğunu gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Giresun, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da Özel Avlanma İzni Tepki Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Gün gelir, devran döner Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 16:26:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Giresun'da Özel Avlanma İzni Tepki Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.