Giresun'da Özel Avlanma İzni Tepki Topladı

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından haziran ayı başından itibaren 3 ayı için özel avlanma izni verilmesi hayvan hakları savunucuları ve doğa koruma kuruluşlarının tepkilerine neden oldu.

Giresun, Gümüşhane ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz illerinde ayıların yerleşim alanlarına yaklaşması, tarım arazilerine ve arı kovanlarına zarar vermesi vatandaşların tepkisine neden olurken, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 3 ayı için özel avlanma izni verildi.

1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında 61 gün kapsayacak olan 3 ayı için özel avlanma izni hayvan hakları savunucuları ve doğa koruma kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

Giresun Çevre ve Doğa Derneği'nden yapılan açıklamada, Çaldağ-Lapa-Kemerköprü, Güce-Doğankent-Çanakçı ve Çamoluk Devlet Avlağı mevkilerini kapsadığı belirtilen kararın bilimsel, etik ve hukuki temelden yoksun olduğunu savunarak, av izninin iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yaban hayatını korumakla görevli kurumların öldürmeyi değil, yaşamı ve doğal dengeyi esas alması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaban hayatının doğal dengesini korumakla görevli olan bir kurumun, korumak yerine 'öldürme izni' imzalaması kabul edilemez. Ayıların yerleşim alanlarına yaklaşması veya tarım arazilerine zarar vermesi gibi gerekçelerin arkasına sığınılıyorsa; sormak istiyoruz: Bu hayvanların yaşam alanlarını kim talan etti?"

"SORUMLU DOĞAYI RANTA AÇANLARDIR"

Sermaye yalnızca insanı mülksüzleştirmemiş, yaban hayatını da yersiz yurtsuz bırakmıştır. Yaşam alanları daralan, besin zinciri kırılan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yönelmesinin sorumlusu, doğayı ranta açanlar ve yaban hayatını korumayan yetkili kurumlardır."

"AYILAR, SAĞLIKLI BİR EKOSİSTEMİN GÖSTERGESİ OLAN EN ÖNEMLİ CANLILAR ARASINDA YER ALIR"

Türkiye Doğa Hayatı Koruma Vakfı da 3 ayı için özel av izni verilmesine tepki gösterdi. Özel av izni verilmesi ekosistem için büyük bir tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada, "Bilimsel olarak ayılar, sağlıklı bir ekosistemin göstergesi olan en önemli canlılar arasında yer alır. Yaşamları için geniş, doğal ve sağlıklı yaşam alanlarına ihtiyaç duyduklarından, bir alanda ayı popülasyonunun varlığı o alanın sağlıklı bir ekosisteme sahip olduğunu gösterir" değerlendirmesinde bulundu.