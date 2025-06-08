Tirebolu-Torul Yolu'na Yatırım İstiyoruz

(GİRESUN) – Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Vadisi Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, ölümlü kazalarla gündeme gelen Tirebolu- Torul yolunun yıllardır yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi. "Yol değil tuzak" sloganlarıyla yapılan eylemde, yolun acilen iyileştirilmesi ve can kayıplarının durdurulması talep edildi. Vatandaşlar "Artık yeter" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Harşit Vadisi Platformu öncülüğünde yürüyüş yapan vatandaşlar, sık sık ölümlü kazaların yaşandığı ve yıllardır yatırım programına alınmayan Tirebolu-Torul yolunun acilen iyileştirilmesi için eylem yaptı.

Tirebolu Kalesi önünden başlayan yürüyüş, Liman Mevkii'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Yürüyüşe CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akten, TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, Harşit Vadisi Platformu Başkanı Çınar Çetinkaya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile yurttaşlar katıldı.

"Son bir yılda ise yaşanan kazalarda 12 yurttaşımızı kaybettik"

Yolun projesinin 2015 yılında tamamlandığını ancak hala yatırım programına alınmadığını belirten İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, "Bu yolda 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan menfez çökmesinde 5'i asker, biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi şehit oldu. Son bir yılda ise yaşanan kazalarda 12 yurttaşımızı kaybettik" dedi.

Gezmiş: "Bu yol sadece bir güzergah değil, bir ihtiyaçtır"

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise yaptığı konuşmada, Tirebolu-Torul yolunun Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan stratejik bir arter olduğunu söyledi. "Defalarca Meclis kürsüsünden konuştum, önerge verdim. Ancak bu yol ne yazık ki hala ölümlerle, kazalarla ve ihmalle anılıyor. Oysa bu sadece bir yol değil; vatandaşlarımızın can güvenliğinin, bölgenin kalkınmasının ve ulaşım hakkının konusudur" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, "Canımız bu yollara emanet edilemez", "Yol kısalırsa, özlem bayrama dönüşür", "Yol değil tuzak", "Tirebolu-Torul Yolu ölüm yolu olmasın" ve "Yol kan ağlarken, sessizlik ne kadar sürecek?" yazılı pankartlar taşıdı.