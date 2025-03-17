Giresun'da Yangın Kontrol Altına Alındı

(GİRESUN) - Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Gebelli Köyü mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yangın kontrol altına alındı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Espiye ve çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında fındık bahçelerinin de bulunduğu yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede etkili olan sert rüzgar ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangında, yetkililerden edinilen bilgiye göre soğutma çalışmaları sürüyor.