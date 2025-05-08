Giresun'daki Zehirlenme Olayında Tepkiler

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek adına boy boy fotoğraf paylaşan yetkililerin, işin içine tanıdıklar girince geri çekildiğini belirten Bektaş, "Biz siyasallaşan idareciler sorumsuz olur diyorduk, meğer bunlar gerçekten de sorumsuzmuş" diyerek tepkisini dile getirdi. Murat Bektaş, kamuoyunun halen bu olayla ilgili net bir bilgilendirme beklediğini, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.