Giresun Güce'de Ömer Kara, tersten konuşunca turistler yabancı dil sandı - Son Dakika
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Giresun Güce'de Ömer Kara, tersten konuşunca turistler yabancı dil sandı

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Giresun Güce\'de Ömer Kara, tersten konuşunca turistler yabancı dil sandı
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Giresun Güce'de Ömer Kara, kelimeleri ve bildiği türküleri ezgisini bozmadan tersten söylüyor. Onu ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşıyor; turistler farklı bir dil konuştuğunu sanıyor, çevredekiler ise kelimeleri kağıda yazıp tersten okuyarak anlamaya çalışıyor.

Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Ömer Kara, çocukluk yıllarından bu yana sergilediği sıra dışı yeteneğiyle dikkat çekiyor. Konuştuğu kelimeleri tersten söyleyebilen Kara, yalnızca günlük konuşmaları değil, bildiği türkü ve şarkıları da ezgisine uygun şekilde tersten seslendirebiliyor.

Küçük yaşlardan beri kelimeleri tersten söyleyebildiğini belirten Kara, zaman içerisinde bu yeteneğinin daha da geliştiğini ifade ediyor. Yolda gördüğü tabela ve yazıları tersten okumaya başladığını anlatan Kara, bugün ise tersten konuşmayı günlük hayatının bir parçası haline getirdiğini söyledi.

Turistler yabancı dil konuştuğunu sanıyor

Kara'nın tersten konuşmasını ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşarken, yeteneğini bilen yakınları ile gittiği yerlerdeki vatandaşlar ise zaman zaman söylediklerini anlamakta güçlük çekiyor. Kara ile konuşan çevredekiler ise söylediklerini anlayabilmek için kelimeleri kağıda yazıp tersten okumaya çalışıyor.

Tersten konuşmasının zaman zaman yabancı bir dile benzetildiğini anlatan Kara, özellikle kendisini ilk kez duyanların farklı tepkiler verdiğini söyledi.

Kara, "Yetenek bende küçük yaştan beri vardı. Daha sonra böyle ortaya çıkmaya başladı. Bu benim içimde vardı herhalde. Yolda giderken tabelalar olurdu, onları tersten okumaya başladım. Öyle öyle derken bu bende daha çok gelişti ve bugüne kadar geldi. Farklı bir dil bilmiyorum ama Arnavutçaya falan benzetenler oluyor. Normal bir dil değil tabii. Farklı bir dil gibi geliyor insanlara. Hoşuna giden de oluyor, umursamayan da" dedi.

Tersten konuşma yeteneğini İstanbul'da da sergilediğini anlatan Kara, İstiklal Caddesi'nde yaşadığı bir anısını da paylaşarak "İstanbul'a gitmiştim, İstiklal Caddesi'ndeydim. Arkadaşlar, 'Bir tersten söyle bakalım' dediler. Ben de tersten konuşmaya başladım. Arkadan turistlerin 'What' dediğini duydum. Yani 'Ne?' demek istiyorlar. Ben konuşmaya devam ettim. Onların geri dönüp baktığını hissettim. Ben de, 'Nasıl olsa hepsi yabancı' deyip devam ettim" ifadelerini kullandı.

Türküleri de tersten söylüyor

Tersten konuşmanın yanı sıra bildiği türkü ve şarkıları da ezgilerini bozmadan tersten söyleyebildiğini anlatan Kara, bu yeteneğini sergilemekten keyif aldığını söyledi.

Kara, tersten konuşmayı ve şarkı söylemeyi normal konuşmaya göre daha çok sevdiğini belirterek, yeteneğinin zaman içerisinde kendiliğinden geliştiğini ifade etti.

Ömer Kara'nın sıra dışı konuşma yeteneği, kendisini ilk kez duyanları şaşırtırken, ilçede kendisini tanıyanlar için ise artık alışılmış bir durum olarak karşılanıyor.

Kaynak: İHA
Ömer KaraGiresunGüncelYaşamYerelSon Dakika

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