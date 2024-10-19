Giresun Günleri Arnavutköy\'de Coşkuyla Kutlandı

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Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Hemşehri Günleri kapsamında düzenlenen "Giresun Günleri" etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Hemşehri Günleri kapsamında, Giresun Günleri etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Açılış programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Giresun'un tarihi zenginlikleri, kültürel mirası ve yöresel lezzetleri, etkinlik boyunca Arnavutköy'de vatandaşlarla buluştu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, " Karadeniz'in incisi Giresun'un tarihi zenginliklerinden eşsiz lezzetlerine kadar birçok değerini bugün Arnavutköy'de hep birlikte yaşama fırsatı bulduk. Giresun Günleri, hemşehrilik bağlarını pekiştirmek, kültürel mirasımızı genç nesillere aktarmak ve kültürler arası dayanışmayı güçlendirmek adına büyük bir önem taşıyor. Böyle anlamlı bir organizasyona katılım gösteren tüm komşularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hemşehri Günleri kapsamında, kültürel zenginliklerimizi ve kardeşlik duygularımızı hep birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımızla daha nice güzel etkinliklerde buluşmayı temenni ediyorum" dedi.

Başkan Candaroğlu, Arnavutköy'ün bu tür etkinliklerle kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini kutlamaya devam edeceğini vurgularken, Hemşehri Buluşmalarının her hafta farklı bir ilin kültürüyle devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlara ücretsiz balık ekmek ikram edildi

Etkinlik süresince Giresun'un eşsiz lezzetleri vatandaşlarla buluşurken, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun öncülüğünde vatandaşlara ücretsiz balık ekmek ikram edildi. Katılımcılar, Karadeniz'in meşhur lezzeti olan balık ekmeğin tadını çıkarttı. Giresun kültürünü en iyi şekilde yansıtmayı amaçlayan etkinlik, Arnavutköy'de büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Giresun'un kültürünü tanıtmak ve hemşehrilik bağlarını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, halkın yoğun ilgisi ve katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Giresun'a özgü lezzetlerin de ikram edildiği etkinlik, Arnavutköy'de kültürel dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer edindi. - İSTANBUL