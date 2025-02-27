Giresun'un Maskotu: Kuzu Hikmet - Son Dakika
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Yerel

Giresun'un Maskotu: Kuzu Hikmet

Giresun\'un Maskotu: Kuzu Hikmet

Giresun'da Doğan Öz, annesinin tavsiyesiyle evinde bir kuzu beslemeye başladı ve onu 'Hikmet' adını verdi.

27.02.2025 10:56
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Giresun'da 46 yaşındaki pazarcı esnafı Doğan Öz, annesinin tavsiyesi üzerine evinde kopek beslemek yerine kuzu beslemeyi tercih etti. Öz, yakın arkadaşının koyununun ikiz kuzu doğurduğunu ancak birini kabullenmediğini öğrenince, annesinin önerisiyle kuzuyu sahiplenmeye karar verdi. 4 aylık kuzusuyla birlikte aynı evde yaşayan Öz, artık Giresun merkezinde kuzusuyla dolaşarak şehrin maskotu oldu.

"Hikmet" adını verdiği kuzu ile yaşıyor

Doğan Öz, evinde beslediği dört aylık kuzusuna, yakın arkadaşı Hikmet'in ismini verdi. Öz, kuzusuyla olan ilişkisini, "Benimle birlikte yatıyor, benimle birlikte kalkıyor, Giresun merkezinde birlikte geziyoruz. Bir kuzuyu sahiplenmek, onunla aynı evde yaşamak çok güzel bir duygu. Bu, özellikle çocuklar için çok anlamlı. Bizim çocukluğumuzda köyde görüyorduk ama günümüzde çocukların görme şansı çok az. O yüzden kuzuyu aldım, evimde bakıyorum. Çocuklar görsün, sevinsin diye" dedi.

Giresun'un maskotu oldu

Doğan Öz'ün yakın arkadaşı Hikmet Yılmaz, "Benimle aynı ismi taşıyor, çok mutluyuz. Hava çok soğuktu, bu yüzden onu dışarı çıkarmadık ama insanlar sürekli 'Hikmet nerede?' diye soruyor. Hikmet, artık Giresun'un maskotu haline geldi" dedi.

Giresun'da vatandaşlar, sokakta karşılaştıkları kuzuyu tanıdıklarını belirterek, ilk başta garip geldiğini ama çok tatlı olduğunu söyledi.

Giresun'daki bir pastanede esnaflık yapan Şaban Akın ise "Hikmet bize alıştı, her çarşıya çıktığında direkt bizim pastaneye geliyor. Sahibiyle güzel bir iletişim kurdu. Biz de çok seviyoruz, Hikmet'i esnaflar olarak gerçekten çok seviyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'un Maskotu: Kuzu Hikmet - Son Dakika

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