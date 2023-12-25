Giresun yaylalarından kartpostallık görüntüler

GİRESUN - Giresun'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Giresun'da hafta sonundan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı Giresun'un turistik yerlerinden olan Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında da görsel bir şölen oluşturdu.

Yurdun büyük bir kısmında görülen kar yağışı, Giresun'un orta ve kesimlerinde de etkili oldu.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki turistik alanlardan olan Kulakkaya ve Kümbet yaylalarında kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Çam ağaçlarının üzerinde biriken karlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüleriyle Alp dağlarını anımsatan Giresun yaylaları kış turizmcilerinin de dikkat çekerken, Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri ise Kulakkaya Yaylası ve obalarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor.