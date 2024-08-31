Giresun, Zafer Bayramı Coşkusunu Yaşadı

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(GİRESUN) - Giresun'da binlerce kişi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadı. Kutlamalara katılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bağımsızlığı ve özgürlüğü karakteri kabul eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşları ile bundan tam 102 yıl önce verdiği mücadelenin, gösterdikleri kahramanlığın ve o gün yazılan şanlı destanımızın bizlere bırakılan en büyük miras ve aynı zamanda en büyük emanet olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Çotanak İlkokulu önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda son buldu. Meydanı dolduran kalabalık konserlerle doyasıya eğlendi.

Atatürk Meydanı'nda konuşan Başkan Köse, "Bağımsızlığı ve özgürlüğü karakteri kabul eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşları ile bundan tam 102 yıl önce verdiği mücadelenin, gösterdikleri kahramanlığın ve o gün yazılan şanlı destanımızın bizlere bırakılan en büyük miras ve aynı zamanda en büyük emanet olduğunu hepimiz biliyoruz. Millet olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında bu büyük destanın coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Göreve gelmeden önce hep söylemiştim bayramlar şanına yakışır şekilde kutlanmalı. Bugün bunu sizlerle birlikte gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

TBMM Divan Katip Üyesi CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile sahneye çıkan Başkan Köse, sahnede Karazıpkalıları temsil eden ekiplerle horon oynadı.

Afyon'daki Giresunlular Şehitliği'ne gönüllüler uğurlandı

42. ve 47. Gönüllü Alayların ruhunu yaşatmak amacıyla Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Doğanlar köyündeki Giresunlular Şehitliği'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da Başkan Köse tarafından uğurlandı.