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Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu - Son Dakika

Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu

05.11.2021 01:51
Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "8. GİV Girişimcilik Ödülleri" İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "8. GİV Girişimcilik Ödülleri" İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Ödül töreni Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, rektörler, iş adamları, genç girişimciler ve öğrenciler katıldı. Törende 8. GİV Girişimcilik ödüllerini Bilal Erdoğan verdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada bugün Türkiye'nin ihracatta 220 milyar doları aştığını ifade ederek, "Türkiye'de ihracat 20 yıl önce 30 milyar dolar civarındaydı. Bugün öyle bir hızla ilerliyoruz ki, öyle bir fırsat penceresini Türkiye yakalamış durumda ki muhtemelen yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden Türkiye her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak. Bir ülke borçlanarak büyüyebilir. Türkiye bu modeli uzun süre denedi. Bugüne kadar bununla belli başarıları da yakaladık. Şu anda geldiğimiz nokta, Türkiye'nin altyapıda yaptığı birçok yatırımlar var. Organize sanayi bölgeleri, demiryolları, otobanlar, okullar, hastaneler, şehir içi raylı sistemler, bunların Konya'da ne denli gelişmiş olduğunu Konyalılar çok iyi biliyorlar ama Türkiye'nin dört bir yanında da bunların olduğunu biliyoruz. Bunların yapılmasında maksat elbette başta halkımızın dünyanın müreffeh milletlerinin seviyesinde yaşamasını temin etmek. Ama bunun yanında da yatırım ortamının iyileşmesini sağlamak, hammaddenin, pazarların birbiriyle bütünleşmesini, üretim merkezlerinin ulaşım merkezlerine entegrasyonunu, uluslararası pazarlara açılımı, bunları da aynı zamanda sağlamış bir Türkiye'yi bugün görüyoruz. Geçtiğimiz dönemde özellikle salgın şartlarının getirdiği ekonomik şartlarda gerçekten Türkiye'nin bir fırsat penceresini yakaladığını konuşuyoruz. Bu artık Türkiye'nin borçlanarak değil cari fazla vererek büyüyen, ihracata dayalı büyümenin çok ön plana çıktığı, artık git gide katma değerin yükselerek ihracata yansıdığı, bunun daha kaliteli istihdamla perçinlendiği bir büyüme dönemini yakalamış durumda. Bugün 220 milyar dolar olan ihracatın 500 milyar doları yakaladığını düşünün. Muhtemelen 500 milyar doların bugün hayal olduğunu söyleyenler çıkacak karşımıza. Ama inanın Türkiye 30 milyar dolar yaparken 100 milyar doların hayal olduğunu söyleyenleri ben tanıyordum, görüyordum. Bugün 220 milyar dolar yakalandıysa elbette 500 milyar dolar da yakalanabilir" dedi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, girişimcinin, Ar-Ge'nin, inovasyonun, Türkiye'de cari açığın kapatılması yönünde yapılacak işlerin birçok noktada destekçisi olduklarını belirtti.

Konya'da bulunan öğrencilere, iş dünyasına, işini yeni kurmuş olanlara ve işini büyütmek isteyenlere çağrıda bulunan GİV Genel Başkanı Mehmet Koç da, 8. GİV Girişimcilik Ödüllerini uzun bir emeğin sonucunda gerçekleştirildiğini, 670 projeden, 200 kısa listeden, 100 proje seçildiğini söyledi.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise, "Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Himayeleri'nde gerçekleştirdiğimiz, Türkiye'nin dört bir yanından gelen girişimci kardeşlerimizin 670'i aşkın projeyle başvuru yaptığı, iki gündür yoğun coşku ve katılımla başlayan programımızı ödül töreni ile nihayetine erdiriyoruz. Cumhurbaşkanımıza, GİV'e ve destek olan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

8. GİV Girişimcilik Ödülleri kapsamında; GİV Özel Ödülü, Proje-Fikir Ödülleri, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimcilik Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü, Akademisyen Ödülü, E-ticaret Girişim Ödülü ve Basın/Yayın/Medya Ödülü olmak üzere 9 farklı kategoride 18 ödül Bilal Erdoğan tarafından verildi. - KONYA

Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu
Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Girişimcilik Ödülleri Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu - Son Dakika
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