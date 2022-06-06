Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını

06.06.2022 14:07

Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını Erzincan'da, havaların ısınmasıyla birlikte Girlevik Şelalesi'nde yoğunluk yaşandı.

Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını

ERZİNCAN - Erzincan'da, havaların ısınmasıyla birlikte Girlevik Şelalesi'nde yoğunluk yaşandı. Şelale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan dokuz ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Yaz ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde serinliyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.

Muhteşem doğanın selfie yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer. Herkesi Girlevik Şelalesi'ne davet ediyoruz" dedi.

Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını

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Kaynak: İHA

Çağlayan, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını - Son Dakika

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