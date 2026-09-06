Girne'deki facia sonrası Türkiye'den gelen 7 kişilik ekip limanda ailelere destek sağlıyor - Son Dakika
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Girne'deki facia sonrası Türkiye'den gelen 7 kişilik ekip limanda ailelere destek sağlıyor

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KKTC'nin Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen filo jet gemi faciasının ardından Türkiye'den gönderilen 7 psikososyal destek personeli, kayıp ve yolcu yakınlarıyla birebir görüşmelere başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 psikososyal destek personeli ile Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri, Girne Limanı'nda yolcu ve kayıp yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen filo jet gemi faciasının ardından kayıp ve yolcu yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Mersin ve Adana'dan görevlendirilen 7 psikososyal destek personeli, KKTC'ye gönderildi.

KKTC'ye ulaşan ekip, ilk olarak saha incelemesi gerçekleştirdi. Ardından KKTC Sağlık Bakanlığı ve Girne Sosyal Hizmetler dairesi görevlileriyle toplantılar yapılarak yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Toplantıların ardından Türkiye'den gelen 6 kişilik psikososyal destek ekibi ile Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri, Girne Limanı'nda yolcu ve kayıp yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başladı. Ekipler, "7/24 yanlarındayız" anlayışıyla ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Türkiye'deki yakınlarıyla da iletişim sağlanıyor

Ailelerle gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Türkiye'de bulunan yakınlarına ilişkin ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, yakınların ikamet ettiği illerdeki aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleriyle iletişime geçiliyor. Bu kapsamda Türkiye'deki aile bireyleri ve yakınlarıyla gerekli görüşmeler sağlanırken, facianın ardından ailelerin talep ve ihtiyaçları da değerlendirilerek ilgili makamlara iletiliyor. Psikososyal destek ekiplerinin ailelerle çalışmalarını sürdürerek süreç boyunca gerekli desteği sağlayacağı belirtildi.

554 metre derinlikteki enkazdan 5 naaşa ulaşıldı

Filo jet faciasında ilk etapta 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, geminin deniz tabanında 554 metre derinlikte bulunan enkazında sürdürülen çalışmalarda ise 5 kişinin daha naaşına ulaşılmıştı.

Kayıp durumdaki 15 kişiye ulaşılması amacıyla arama çalışmaları deniz tabanında, su üstünde ve kıyı şeridinde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Türkiye, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Girne'deki facia sonrası Türkiye'den gelen 7 kişilik ekip limanda ailelere destek sağlıyor - Son Dakika

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