Gizli Kapıdan Kaçan FETÖ Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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Gizli Kapıdan Kaçan FETÖ Üyesi Yakalandı

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Aydın'da firari FETÖ üyesi S.M., gardıroptan gizli kapıyla yan daire geçerken yakalandı.

17.01.2025 19:49
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Gardıroptan açtığı gizli kapıyla yan daire geçti: Firari FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

AYDIN - Aydın'da evindeki gardıroptan açtığı gizli kapıdan yan daire geçerek çatıda saklanan firari FETÖ üyesi, emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli şahsın ailesinin yaşadığı evde olduğu tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden şüpheli S.M., evindeki gardırop süsü vererek hazırladığı gizli kapıdan yan daireye geçti. Emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde yapılan aramalarda, ikamette içinde elbiseler bulunan ve gardırop olarak kullanılan bir bölmenin bulunduğu ve bölmenin sürgülü kapı ile kapatıldığı, ayrıca diğer daireden de kilitleme sistemi yapıldığı tespit edildi. Şahsın yan dairede olabileceğinin tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada şüpheli S.M., balkondan kaçarak saklandığı yan dairenin çatısında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gizli Kapıdan Kaçan FETÖ Üyesi Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gizli Kapıdan Kaçan FETÖ Üyesi Yakalandı - Son Dakika

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