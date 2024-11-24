GKV Öğretmenler Günü Balosu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

GKV Öğretmenler Günü Balosu Coşkuyla Kutlandı

GKV Öğretmenler Günü Balosu Coşkuyla Kutlandı

GKV Özel Okulları, 24 Kasım'da öğretmenler için bir balo düzenleyerek 61. yılını kutladı.

24.11.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen baloda öğretmenler gönüllerince eğlenirken GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel öğretmenlere günün anısına birer çiçek ve uzun yıllardır eğitime başarıyla hizmet eden öğretmenlere birer teşekkür plaketi takdim etti.

Kuruluşunun 61, yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı. Bir otelde düzenlenen Öğretmenler Günü balosuna GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra uzun yıllar kurumda idareci ve genel müdür olarak görev yapan Yard. Doç. Dr. Atanur Vergili ve Basın Danışmanı Ali Babat'ın yanı sıra davetliler de katıldı. Geceye GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel'in okul idareci ve öğretmenlerine çiçek takdimi ardından uzun yıllar görev yapan idareci ve öğretmenlere plaket takdimi ile başladı. Uzun yıllardır eğitim alanında önemli projelere imza atan ve GKV Özel Okullarının gelişimine katkılar sunan Yard. Doç. Dr. Atanur vergili ve Basın Danışmanı Ali Babat'a gecenin anısına onur ödülleri takdim eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel GKV'nin 61 yaşında büyük bir aile olduğunu ifade ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Nüket Ersoy'dan önemli mesajlar

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kurucularından ve uzun yıllardır yönetim ve mütevelli kurulu başkanlığın görevini yürüten Nüket Ersoy'un yaşamından kesitlerin sunulduğu Asırlık Eğitim Çınarı Nüket Ersoy konulu belgeselin gösteriminin ardından Nüket Ersoy'un öğretmenler günü mesajı okundu. Yapılan konuşmaların ardından Gaziantepli ünlü sanatçı Fatih Toker'in sahne aldığı gecede öğretmenler geç saatlere kadar gönüllerince eğlenirken kuruluşunun 61.yılını kutlayan GKV Özel Okulları için 61.yıl pastası kesildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, gaziantep, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GKV Öğretmenler Günü Balosu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:57:12. #1.11#
SON DAKİKA: GKV Öğretmenler Günü Balosu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.