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GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı - Son Dakika

GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı

18.11.2021 12:37
GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı

17 Kasım 1946 tarihinde kurulan Türkiye'nin ilk sendikalarından biri olan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) kuruluşunun 75'inci yılını maden ve MTA işçileriyle kutladı.

17 Kasım 1946 tarihinde kurulan Türkiye'nin ilk sendikalarından biri olan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) kuruluşunun 75'inci yılını maden ve MTA işçileriyle kutladı.

Tüm üretim bölgelerinde 75. Yıl pankartı asıldı ve sabah, akşam ve gece vardiyalarında madencilere tatlı ikram edildi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Armutçuk Müessesesi'nde, GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya TTK Amasra Müessesesi'nde, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir TTK Üzülmez Müessesesi'nde, GMİS Kozlu Şube Başkan ve Yöneticileri TTK Kozlu Müessesesi'nde, GMİS Merkez Şube Başkan ve Yöneticileri Merkez Servislerine bağlı işyerlerinde, GMİS MTA Şube Başkan ve Yöneticileri MTA işyerlerinde ve özel sektör maden işletmelerinde GMİS'in 75. Kuruluş yıldönümünü madencilerle kutladılar.

GMİS Yöneticileri ve madenciler, sendikalarının kuruluşunun 75. Yıl gururunu birlikte yaşadılar. - ZONGULDAK

GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı
GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı
GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı
GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı
GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı
GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı

Türkiye, Gelik, Kasım, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GMİS, kuruluşunun 75. yılını madencilerle kutladı - Son Dakika
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