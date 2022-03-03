GMİS, MTA Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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GMİS, MTA Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti

03.03.2022 13:35
GMİS, MTA Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti

GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu ve MTA Şube Yöneticileri, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında 2 Mart 2022 tarihinde Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık'ı ziyaret etti.

GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu ve MTA Şube Yöneticileri, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında 2 Mart 2022 tarihinde Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık'ı ziyaret etti.

Ziyarete Yeşil'in yası sıra Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy ve Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican katıldı.

Ziyarette MTA'nın ve Sendikanın çalışmaları, MTA'nın işçi açıkları ve işyeri sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Genel Müdürü Vedat Yanık'a madenci bastonu hediye etti.

GMİS Heyeti, MTA Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ ile Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanan Abdülkadir Yılmaz, Haşim Ağrılı ve Veli Altındağ'ı da ziyaret ederek görevlerinde başarı dilediğinde bulundular. - ZONGULDAK

GMİS, MTA Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti

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Ertan Kaya, İsa Mutlu, Maden, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GMİS, MTA Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika


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