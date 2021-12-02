GMİS Yönetim Kurulu; "Dünya Engelliler Günü'nü kutluyoruz" - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yönetim kurulu adına bir mesaj yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulunun yayımladığı mesaj şöyle; "Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Engelliler Günü' olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın hakları, topluma kazandırılması ve yaşadığı sorunlara toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanılmakta olan bir gündür. Engelli vatandaşların sorunlarının aşılabilmesinde, onlar için yaşamın kolaylaştırılmasında, hayat standartlarının yükseltilmesinde ve toplumsal yaşamda hayatlarına anlam katabilmelerinde herkesin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için sosyal duyarlılık ve bilincin yükseltilmesi ancak toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını artırmakla mümkün olacaktır. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşam sevincinin ve toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması umuduyla tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz." - ZONGULDAK