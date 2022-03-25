GMİS Yönetim Kurulu; MTA Genel Müdür Yardımcılarını ziyaret etti - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcıları Abdulkerim Aydındağ, Abdülkadir Yılmaz, Haşim Ağrılı ve Veli Altundağ'a makamlarında nezaket ziyaretlerinde bulundu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy ve Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican'dan oluşan GMİS Heyeti, MTA Genel Müdür Yardımcıları Aydındağ, Yılmaz, Ağrılı ve Altundağ'a birer madenci bastonu ile saatli madenci heykeli hediye etti.

GMİS heyetinin, önceden planlanmış programları nedeniyle ziyaretlere katılamayan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız'ın selamlarını ilettikleri ziyaretlerde, MTA'nın çalışmaları ve sendikal çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK