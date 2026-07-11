Göbekli Anıt Zeytin Ağacı Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göbekli Anıt Zeytin Ağacı Projesi Tamamlandı

Göbekli Anıt Zeytin Ağacı Projesi Tamamlandı
11.07.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da Göbekli Anıt Zeytin Ağacı'nın çevre düzenleme projesi başlıyor, korunacak ve turizme kazandırılacak.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın Eyyübiye ilçesi Altınbaşak Mahallesi'nde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında duyurduğu Göbekli Anıt Zeytin Ağacı Çevre Düzenleme Projesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Proje uygulamaya geçiriliyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülecek çalışma, yaklaşık 1314 yıllık geçmişe sahip anıt zeytin ağacını ve çevresini kapsıyor.

Halk arasında "Cudi Zeytin Ağacı" olarak bilinen anıt ağaç, asırlardır ayakta kalmasının yanı sıra halen ürün vermeye devam etmesiyle de dikkati çekiyor. Bereketi, uzun ömrü ve dayanıklılığı simgeleyen ağaç, Şanlıurfa'nın önemli doğal miras değerleri arasında yer alıyor.

Vali Hasan Şıldak, 2024 yılı sonlarında alanda gerçekleştirdiği incelemelerde ağacın tarihi ve doğal önemine dikkat çekerek bakım ve koruma çalışmalarının yapılacağını belirtmişti.

Şıldak, açıklamasında, "Eyyübiye ilçemize bağlı Altınbaşak Mahallemizde, bir tepenin üzerindeyiz. Hemen arkamızda gördüğünüz zeytin ağacı, halk arasında 'Cudi Zeytin Ağacı' olarak biliniyor. Ancak ağacın asıl özelliği, 13 asırlık tarihi geçmişe sahip ve anıt ağaç statüsünde olmasıdır. Halen mahsul vermeye devam eden bu muhteşem ağaç; bereketi, uzun ömrü ve asırlara meydan okumayı simgeliyor. Ağacımızı bakıma alacağız" dedi.

Proje kapsamında anıt ağacın çevresi doğal dokuya uygun şekilde düzenlenecek; koruma önlemleri ve ziyaretçi altyapısı güçlendirilecek.

Çalışmalarla Göbekli Anıt Zeytin Ağacı'nın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bölgenin kültür ve doğa turizmine kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Zeytin Ağacı, Şanlıurfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Göbekli Anıt Zeytin Ağacı Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor
Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum Tanju Özcan: Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum
Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı Yenidoğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı
Kocaeli’de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında demir sopalarla darbetti
Adalet Bakanı Gürlek: 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp’in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı Adalet Bakanı Gürlek: 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı
KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak

11:29
Dikkat Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
11:22
Resmi Gazete’de yayımlandı Memurların tazminat sistemi değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti
10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:35
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak “Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...“
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? "Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa..."
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 12:16:58. #7.12#
SON DAKİKA: Göbekli Anıt Zeytin Ağacı Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.