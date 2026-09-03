Göcek-Dalaman mapa-şamandıra projesi revize edildi - Son Dakika
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Göcek-Dalaman mapa-şamandıra projesi revize edildi

Göcek-Dalaman mapa-şamandıra projesi revize edildi
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Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmesini durdurduğu Göcek-Dalaman Mapa-Şamandıra Projesi, revize edilerek yeniden ÇED sürecine alındı ve 47 gün sonra 'ÇED Olumlu Kararı' verildi.

(MUĞLA)- Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmesini durdurduğu Göcek- Dalaman Mapa-Şamandıra Projesi, revize edilerek yeniden Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine alındı. Mahkeme kararından 47 gün sonra projeye "ÇED Olumlu Kararı" verilirken, toplam tekne kapasitesi 864'ten 856'ya düşürüldü. Buna karşılık 20-40 metre arasındaki tekneler için ayrılan bağlama noktası sayısının 27'den 238'e çıkarılması dikkati çekti.

Göcek ve Dalaman koylarında uzun süredir tartışmalara neden olan mapa-şamandıra projesinde yeni bir süreç başladı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi, Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından hayata geçirilmek istenen Göcek-Dalaman Mapa-Şamandıra Sistemi Projesi'nin yürütmesini 9 Temmuz'da oybirliğiyle durdurdu. Ancak mahkeme kararının ardından proje revize edilerek yeniden ÇED sürecine taşındı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı 9 Temmuz'da verildi. Ardından kurum görüşleri yaklaşık bir hafta içerisinde toplandı. Revize projeye ilişkin Proje Tanıtım Dosyası 8 Ağustos'ta sunulurken, Muğla Valiliği 25 Ağustos'ta proje hakkında "ÇED Olumlu Kararı" verdi.

KAPASİTE 964'TEN 856'YA DÜŞTÜ

Revize projede toplam tekne kapasitesinde sınırlı bir değişikliğe gidildi. İlk projede 864 tekne için bağlama kapasitesi öngörülürken, yeni projede bu sayı 856 olarak belirlendi. Böylece toplam kapasite yalnızca 8 tekne azaltılmış oldu. Ancak tekne büyüklüklerine göre yapılan dağılımda ise ilk projede 5-8 metre arasındaki tekneler için 182 bağlama noktası ayrılmıştı. Yeni revize ile bu sayı 80'e düşürüldü. Buna karşılık 20-40 metre arasındaki büyük tekneler için ayrılan bağlama noktası sayısı 27'den 238'e çıkarıldı.

Böylece toplam kapasite neredeyse aynı kalmasına rağmen sistemde öngörülen tekne profilinde önemli bir değişiklik ortaya çıktı. 5-8 metrelik teknelerin kapasitesi yarıdan fazla azaltılırken, 20-40 metre arasındaki tekneler için ayrılan bağlama noktası yaklaşık 9 katına yükseldi.

HAMAM KOYU VE DOMUZ ADASI KAPSAMDAN ÇIKARILDI

Revize projede bazı bölgelerde de değişikliğe gidildi. Hamam Koyu ve Domuz Adası, ikinci derece arkeolojik sit kararı gerekçesiyle proje kapsamından çıkarıldı. Göcek Merkez etabında daha önce öngörülen 182 bağlama noktası da iptal edildi. Projede kara mapalarından da vazgeçildi. Kara mapalarının tamamı kaldırılırken, yeni projede 896 deniz mapasına yer verildi.

Revize projeye ilişkin hazırlanan dosyanın bin 164 sayfadan oluşması da dikkati çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Söz konusu dosyada, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 9 Temmuz'da verdiği yürütmeyi durdurma kararına ilişkin herhangi bir atıf bulunmuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Göcek-Dalaman mapa-şamandıra projesi revize edildi - Son Dakika

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