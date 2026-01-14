İki Belediye Başkanından Göcek'teki "Deli Dumrul Tüneli" Geçiş Ücretlerine Tepki - Son Dakika
İki Belediye Başkanından Göcek'teki "Deli Dumrul Tüneli" Geçiş Ücretlerine Tepki

14.01.2026 10:25  Güncelleme: 11:01
Ortaca ve Dalaman Belediye Başkanları, 'Deli Dumrul Tüneli' olarak adlandırılan Göcek Tüneli'nin geçiş ücretlerindeki artışın geri alınmasını talep etti. Yıllar içinde artan ücretler, bölge halkı için büyük bir rahatsızlık oluşturdu ve tünelin başlangıçta vaat edilen ücretsiz geçiş hakkının ihlal edildiği ileri sürüldü.

(MUĞLA) - Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Fethiye ve Dalaman'ı birbirine bağlayan ve bölge halkı tarafından "Deli Dumrul Tüneli" olarak adlandırılan Göcek Tüneli'nden geçiş ücretlerine yapılan zamların geri alınmasını istedi.

Göcek Tüneli'nde birinci sınıf araçlar için 2023'te 15 lira olan olan geçiş ücretine 2024'te üç kez zam geldi, 2025'te ise ücret 60 liraya kadar yükseldi. Tünelden bugün ise 75 lira karşılığında geçiliyor.

Bölge halkı, başlangıçta ücretsiz olacağı söylenmesine rağmen ücret alınması dolayısıyla tüneli "Deli Dumrul Tüneli" olarak adlandırıyor.

"Ücretsiz geçiş hakkımızı savunacağız"

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, yaptığı açıklamada, tüneldeki araç kuyruğunun vatandaşlar için eziyete dönüştüğünü ifade ederek, "Bölgeden geçenlerin ulaşımını kolaylaştırması gereken bu tünel tam tersine bölgede trafiği kilitliyor. Bunun en büyük sebebi kilometrelerce uzanan ücret kuyruğu. Bu artışın derhal geri alınması gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın hakkını savunmak için tüm gücümüzle yanlarında olup birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Vaat ücretsiz olacağıydı"

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ise şunları kaydetti:

"Başlangıçta 'ücretsiz' olarak vaat edilen ve halkımızın büyük beklentiyle beklediği Göcek Tüneli, ne yazık ki geçiş ücretinin aniden artırılmasıyla büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Yapılan bu zam, halkımıza yönelik büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. Bu tünel, sadece Fethiye ve Dalaman arasında değil, aynı zamanda Muğla'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir proje olarak halkın hizmetine sunulmuştu. Ancak, böylesine bir ücret artışı, maalesef bu projeyi halkın yararına değil, ticari bir kazanç aracı haline getirmiştir. Bu artışın derhal geri alınması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Deli Dumrul, Ekonomi, Ulaşım, Göcek, Yerel, Son Dakika

