Göcenoluk'ta Yağmur Duası ve Sıla-i Rahim Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Göcenoluk'ta Yağmur Duası ve Sıla-i Rahim Etkinliği

Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Göcenoluk Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği düzenledi. Göcenoluk Camii'nde Mevlid-i Şerif okunarak yağmur duası yapıldı. Etkinlikte sıla-i rahimin önemi vurgulandı ve katılımcılara teşekkür edildi.

05.05.2024 22:05
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Göcenoluk'ta yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği

KÜTAHYA - Merkezi Eskişehir'de bulunan Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Göcenoluk Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği düzenlendi.

Göcenoluk Camii'nde imam hatipler Muhammed Şahin, Aziz Özyavuz, Mustafa Çay, Ferhat Güler ve Nasuh Çayır tarafından Mevlid-i Şerif okundu, daha sonra okulun bahçesinde toplu olarak yağmur duası yapıldı.

Toplumu ayakta tutan, akraba ve aile bağlarının korunmasını sağlayan sıla-i rahimin ehemmiyetine dikkat çeken Göcenoluklu emekli müftü İsmail Hakkı Dere, önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Çam, "Seyitgazi ilçesine bağlı olan köyümüz Kütahya'ya 41, Eskişehir'e de 100 kilometre uzaklıktadır. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz organizasyona ilginin sürekli artması bizleri sevindiriyor. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükürler olsun, sıla-i rahim etkinliğinin bu yıl 11.ncisini gerçekleştirdik" dedi.

Muhtar Nasıf Şükrü Özyavuz, yoğun katılım sebebiyle Göcenoluklulara teşekkür etti.

Etkinlik, okul bahçesinde toplu olarak yenen yemek ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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