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Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı

08.02.2022 16:18

Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu 8 kişiyi Kıbrıs'a götüreceği tespit edilen 2 kişi, Alanya Adliyesi'ne getirildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu 8 kişiyi Kıbrıs'a götüreceği tespit edilen 2 kişi, Alanya Adliyesi'ne getirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Okurcalar Mahallesi Halk Plajı'nda göçmen kaçakçılığı yapılacağı tespit edildi. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce yabancı uyruklu 8 mülteci ile onları yasa dışı yollarla Kıbrıs'a götüreceği belirlenen A.T.ve F.K.yakalandı.

Yakalanan 8 düzensiz göçmenin adli ve idari işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri öğrenilirken, A.T.ve F.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adli merciler karşısına çıkarıldı.

Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı
Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı
Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı

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Antalya, Alanya, Kıbrıs, Göçmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adliyeye çıkarıldı - Son Dakika


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