Göğebakan beşinci kez seçildi - Son Dakika
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Göğebakan beşinci kez seçildi

17.10.2022 09:18
Göğebakan beşinci kez seçildi

Erzurum Barosu Başkanlığı'na yeniden Talat Göğebakan seçildi.

Erzurum Barosu Başkanlığı'na yeniden Talat Göğebakan seçildi. Göğebakan, beşinci kez Baro Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Merkez Aziziye İlçesindeki Bölge Staj Eğitim Merkezi ve Erzurum Barosu Sosyal Tesisleri'nde yapılan 49'uncu Olağan Genel Kurulu'nda avukatlar sandık başına gitti. İlk gün adayların konuşmalarıyla geçti. Pazar günü 8 sandıkta 666 avukatın oy kullandığı seçimlerde Talat Göğebakan 244, Mustafa Çelebi 214, İbrahim Küçükoğlu 96, Yılmaz Gökhan Büyüksoy (76) ve Bilgin Ertaş (36) oy aldı. Gün boyu süren seçim sonrası beşinci kez başkan seçilen Talat Göğebakan salona alkışlarla girdi ve tebrikleri kabul etti.

Seçimlerden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Talat Göğebakan bugüne kadar birlikte çalıştığı yönetim kurulu ve baro çalışanlarına teşekkür etti. Kendisine ve yönetim kurulu üyelerine verilen sorumluluğu hakkıyla yapabilmenin onuru ve gururu içinde olduklarını belirten Göğebakan şunları söyledi:

"Baromuzun bugün 49'uncu Olağan Genel Kurulu'nda avukat arkadaşlarımız oyları ile bana baro başkanlığı görevini üst üste beşinci kez tevdi etmişlerdir. Görevim süresince tarafsızlığımızı koruyarak tüm meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Meslek onurumuza yakışan bir şekilde etkin, çalışkan, duyarlı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerine bağlı bir baro olmak için çabaladık. Büyük yatırımlar yaptık. Kıskanılan baro olduk. Hayalleri gerçekleştirdik. Onlardan biri de bugün seçimi yaptığımız yuvamızdır. Burayı kuracağımız vakıf sayesinde Galatasaray modeli özel bir okul açacağız. Benimle birlikte aldıkları oylarla yönetime girmeye hak kazanan arkadaşlarla el ele verip güzel hizmetler vereceğime inanıyorum. Beşinci kez başkanlık görevine seçilmemiz layığı ile yaptığımızı ortaya koyuyor. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Talat Göğebakan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Göğebakan beşinci kez seçildi - Son Dakika

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