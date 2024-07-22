Gökbel Yağlı Pehlivan Güreş Festivali Başlıyor

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Gökbel Yağlı Pehlivan Güreş Festivali için geri sayım başladı

ANTALYA - Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreş Festivali, 27-28 Temmuz 2024 tarihinde Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Birçok ilkin yaşanacağı festival; Kubat Konseri, off road gösterisi ve birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. Er meydanında ise 60 başpehlivan ve 750 güreşçi kol bağlayacak.

Heyecanla beklenen ve bu yıl 18.'si düzenlenecek Geleneksel Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri hafta sonu başlıyor. 27 Temmuz Cumartesi ve 28 Temmuz Pazar günü Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilecek festival için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Gökbel'de vatandaşlar için pek çok değişiklik yapıldı. Aileler için çocuklarıyla birlikte daha rahat olacakları özel alanlar oluşturuldu. Ayrıca herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi adına ruhsatlı veya ruhsatsız silah kullanımına izin verilemeyecek. Yine doğaya zarar veren havai fişek ve lazer kullanımı da yapılmayacak. Tuvalet sayıları ve otopark kısımları arttırılan festivalde, pazar alanının da daha tertipli ve düzenli olması için gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

Alanya'nın 102 mahallesinden 102 çocuk güreşecek

Güreş organizasyonunda er meydanına Alanya'dan çocuklar da çıkacak. Alanya'nın 102 mahallesinden yaşları 8 ile 12 arası 102 çocuk er meydanında kol bağlayıp, mahallesi adına yarışacak. Alanya'nın güreş alanında temsil edilmesini sağlayacak yenilik için çocuklara isimli özel kispetleri Alanya Belediyesi tarafından hazırlandı. Alanya'nın çocuklarının hünerlerini göstereceği etkinlik güreşlere ayrı renk katacak.

Çocuklar için etkinlik çadırları kuruldu

Gökbel Yaylası'nda bir ilk daha yaşanacak ve çocuklar için özel olarak oluşturulan alanda kültürel etkinlikler ile oyunlar yer alacak. Yayla kültürünü ve kentin değerlerini yeni nesle aktarmak için kurulan alanda çocuklar, birbirinden güzel aktiviteler ve geleneksel oyunlarla buluşacak. 6 çadır şeklinde kurulan çocuk etkinlik çadırlarında şenliğe gelen çocuklar için; akıl ve zeka oyunları, origami ayraç yapımı, hikaye anlatımı, kitap boyama, yüz boyama ve geleneksel oyunlar yer alacak.

Off-road ile heyecan fırtınası

Gökbel'in olmazsa olmaz etkinliklerinden olan off-road gösterileri bu yıl da şenliklerde yerini alacak. Özenle hazırlanan off road pistinde festivalin ilk günü unutulmaz bir gösteri gerçekleştirilecek. Sürücülerin tüm hünerlerini sergileyeceği gösteri, şenliğe katılan vatandaşları heyecanlandıracak.

Kubat konseri

İki gün boyunca devam edecek olan Festivalin ilk gününde Türkiye'nin sevilen seslerinden Kubat, ücretsiz halk konseri gerçekleştirecek. Türküleri ile gönüllere dokunacak olan ünlü sanatçı, hareketli şarkılarıyla da vatandaşlara doya doya eğlendikleri unutulmaz bir konser verecek.

Türkiye'nin başpehlivanları Gökbel'de kol bağlayacak

Şenliklerin ikinci gününde, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlamış Türkiye'nin en önemli başpehlivanları Gökbel'de er meydanına çıkacak. Kırkpınar Şampiyonu Yusuf Can Zeybek ve 60 başpehlivan ile 750 güreşçi er meydanına çıkarak, şampiyonluk için mücadele edecekler.

Başkan Özçelik'ten tüm halka davet

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, muhteşem bir şenlik hazırladıklarını belirterek tüm Alanya halkını Gökbel Yaylası'na davet etti. Başkan Özçelik, "Bu hafta sonu Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'mizin 18.'sini düzenleyeceğiz. Ekibimizle yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın unutulmayacakları şahane bir şenlik olacak. Tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

(BLT-SM-ŞG-Y)