Kaymakam Acar\'dan Gazi Ziyareti

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Ramazan Bayramı nedeniyle Kıbrıs gazisi Hüseyin Kırıcı ve ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Osman Acar'a, ilçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri, Sahil Güvenlik Komutanı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü eşlik etti.

Ziyaret sırasında gazi ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Acar, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin baş tacıdır. Devlet olarak her zaman yanlarında olmaya, onların her türlü ihtiyacına destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE