Kaymakam Acar\'dan Gazi Ziyareti

22.03.2026 10:32
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar, Ramazan Bayramında Kıbrıs gazisi Hüseyin Kırıcı ve ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Ramazan Bayramı nedeniyle Kıbrıs gazisi Hüseyin Kırıcı ve ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Osman Acar'a, ilçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri, Sahil Güvenlik Komutanı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü eşlik etti.

Ziyaret sırasında gazi ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Acar, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin baş tacıdır. Devlet olarak her zaman yanlarında olmaya, onların her türlü ihtiyacına destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Acar, Çanakkale, Gökçeada, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:21
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
