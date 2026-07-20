Gökçedere beldesi doğal gaza kavuşuyor

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde doğal gaz için lisans süreci başladı. Sürecin tamamlanmasının ardından beldede doğal gaz altyapı çalışmalarına başlanacak.

Gökçedere Belediyesi tarafından yürütülen girişimler kapsamında ilgili kurumlarla gerçekleştirilen resmi başvurular ve yazışmaların ardından doğal gaz projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Lisans işlemlerinin başlamasıyla birlikte altyapı çalışmalarının kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Doğal gazın beldeye ulaşmasıyla beraber vatandaşların daha ekonomik ve konforlu ısınma imkanına kavuşması, çevre dostu enerji kullanımının yaygınlaşması ve Gökçedere'nin yatırım potansiyelinin güçlenmesi bekleniyor. - BAYBURT