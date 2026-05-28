Gökçedere\'de üreticilere yüzde 100 hibeli ekipman dağıtılacak

Bayburt'un Gökçedere beldesinde, yerel üretimi güçlendirmek ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla üreticilere yüzde 100 hibe ekipman desteği sağlanacak.

Gökçedere Belediyesi tarafından hazırlanan destek programı kapsamında üreticilere süt sağım makinesi, süt krema makinesi, buzağı doğum arabası ve travay desteği verilecek. Programdan yararlanmak isteyen üreticiler, 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Üreticiler, destek kapsamındaki ekipmanlardan yalnızca biri için başvuru yapabilecek.

Program kapsamında 77 süt sağım makinesi, 25 süt krema makinesi ve 25 buzağı doğum arabası üreticilere ulaştırılacak. Ayrıca Pınarbaşı, Yeşilyurt ve Karşıyaka mahallelerine birer adet olmak üzere toplam 3 travay desteği sağlanacak.

Destek programıyla beldede modern hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, üreticilerin ekipman ihtiyacının karşılanması ve yerel üretimin güçlenmesine katkı sunulması hedefleniyor. - BAYBURT