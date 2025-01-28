Gökçeköy Mahallesi'nde 47 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Gökçeköy Mahallesi'nde 47 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Manisa'nın Gökçeköy Mahallesi'nde 47 yıllık paslı içme suyu boruları yenilenerek mahalle halkı sağlıklı suya kavuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, köydeki alt yapı sorununu tarihe gömerek, modern yaşam koşullarını sağladı.

28.01.2025 22:01
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Paslı borular yerini sağlıklı borulara bıraktı

Saruhanlı'nın Gökçeköy Mahallesi'nde 47 yıllık özlem sona erdi

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunlarına yönelik kararlı adımlarıyla, köylerdeki yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Saruhanlı'nın Gökçeköy Mahallesi'ndeki paslanmış 47 yıllık içme suyu boruları yenileriyle değiştirilerek mahallenin daha sağlıklı suya kavuşması sağlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'nde bin 400 metre içme suyu şebeke hattını ve abone bağlantılarını yeniledi. 47 yıl önce Köy Hizmetleri tarafından verilen boruların mahalle sakinleri tarafından döşenmesinin ardından Gökçeköy'de ilk defa alt yapı çalışması gerçekleştirilmiş oldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışma ile 47 yıllık alt yapı sorununu tarihe gömerek bölge halkına yıllardır beklenen modern ve sağlıklı yaşam şartlarını sundu. Saruhanlı'nın Gökçeköy Mahallesi'nde, 47 yıl önce Köy Hizmetleri tarafından verilen boruların mahalle sakinleri tarafından döşenmesinin ardından İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilk defa alt yapı çalışması yapıldı. Kanalizasyon hattı ile altlı, üstlü döşeli olan eski içme suyu hattının yerine bin 400 metre ayrı güzergahta yeni bir hat döşendi. Daha sağlıklı bir yapı için abone bağlantıları da yenilendi. Çıkan paslı borular ise vatandaşların ne kadar sağlıksız bir şekilde içme suyu aldığını ortaya koydu.

Mahalle muhtarından Başkan Zeyrek'e teşekkür

Mahalle Muhtarı Ramazan Özkan, "Başta Ferdi Başkanımız olmak üzere sebep olanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Köyümüzün 47 yıllık özlemiydi. Olması gereken buydu. Ferdi Başkan sayesinde oldu. Bizim eskiden kanalizasyon ve içme suyu hattımız aynı yerdeydi. Altta içme suyu, üstünden kanalizasyon hattı geçiyordu. En ufak bir patlakta iki su birbirine karışıyordu. Köyümüzde sarılık hastalığı, bağırsak kanseri gibi şikayetler çoktu. İnşallah bundan sonra halkımız daha sağlıklı olacak" ifadelerini kullandı.

"En büyük sıkıntımız, lağım suyunun içme suyuna karışmasıydı"

Mahalle sakinlerinden Hamza Özçelik, yeni hattan mahalle sakinlerinin tamamının memnun olduğu ifade ederek, "En büyük sıkıntımız lağım suyunun içme suyuna karışmasıydı. Vatandaş pis su içiyordu. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz. 47-48 yıldan beri yapılmayan çalışmayı yapıyor. Alt yapıyı yeniliyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Köy halkı gerçekten memnun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Şener de, "Eskiden hiç alt yapı yoktu. 1971'de burada 300 metre alt yapı vardı. Ondan sonra mevcut alt yapı peyderpey yapılmıştı. Hangi partiden olursa olsun, çalışanı severim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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