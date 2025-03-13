Gökgöl'deki Sazlıklar İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü, Binlerce Canlı Telef Oldu

Gökgöl'deki sazlıklar ateşe verildi

Sazlıkların ateşe verilmesi sonucu binlerce canlı telef oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Gökgöl'deki sazlıkların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verilmesi sonucu binlerce yaban canlısının telef olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesine bağlı adını aldığı Gökgöl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve bölgenin önemli balık üretim tesislerinin bulunduğu Gökgöl Gölündeki sazlıklar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Sazlıklardan yükselen alev ve siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebildi. Yangının ihbar edilmesi üzerin bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için tedbir aldı. Yaklaşık 50 dekar sazlık alanın küle döndüğü yangında, binlerce yaban canlısının telef olduğu bildirildi. Sazlıklardan yükselen alevler cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, mübarek Ramazan ayında birçok canlının telef olmasına neden olan yangına sebep olanlara tepki gösterdi.