Gökhan Ağdemir Yeniden Aday!

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, Ankara Hakimevi'nde '2024-2026 Dönemi Faaliyet ve Hizmet Sunumu ile Yeni Dönem Vizyon Toplantısı' düzenledi. Basın toplantısında başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Ağdemir, 2024-2026 döneminde hayata geçirilen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ağdemir, "Ankara 2 No'lu Barosu üye meslektaşlarımıza hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyduk. Ankara 2 No'lu Barosu yaklaşık 5 yıllık bir baro. Genç bir baroydu. Şu anda Türkiye'de özgür, ağırlığı en fazla olan, sözü dinlenen, çalışmaları takdir edilen, bakanlıklar nezdinde, Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği nezdinde dikkate alınan bir baro haline geldi. Bu da sadece Ankara 2 No'lu Baro'nun başkan ve yönetimi değil, baro üyesi tüm meslektaşlarımızın desteğiyle yapıldı" diye konuştu.

"Baroyu bir adım daha ileri atma çabasıyla çalıştık"

Ankara 2 No'lu Barosu'nun örnek alınan bir baro haline geldiğini kaydeden Ağdemir, "Bu 2 yıllık süre içerisinde de emek var, alın teri var, samimiyet var. Çok ciddi anlamda efor sarfettik. Ben sabah 08.30'da adliyeye girdim. Baro personeli arkadaşlarımızla akşam 19.00, 20.00, 21.00'e kadar baroyu bir adım daha ileri atma çabasıyla çalıştık" dedi. - ANKARA