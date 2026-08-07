Gökhan Günaydın, Balıkçı Kadınlara Destek Verdi - Son Dakika
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Gökhan Günaydın, Balıkçı Kadınlara Destek Verdi

Gökhan Günaydın, Balıkçı Kadınlara Destek Verdi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, Rize'deki balık çiftliği projesine karşı direnen kadınları ziyaret etti.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Rize'nin Pazar ilçesinde kurulması planlanan kafes tipi balık çiftliklerine karşı eylem yapan kadın balıkçıları ziyaret ederek destek verdi. Günaydın, bölge halkının tüm itirazlarına rağmen projede ısrar edilmesini eleştirerek, "Hiç kimse vatandaştan daha kıymetli değildir. Burayı kirletmeyin, bu toprakları terk edin" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesindeki Balıkçı köyü sakinlerinin, kıyılarında kurulmak istenen sanayi tipi kafes balık çiftliklerine karşı başlattığı direniş 57 gündür sürüyor. Zelek Limanı'nda kurulan nöbet alanında özellikle kadın balıkçıların öncülük ettiği eylemde, projenin çevresel, ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor. Çevresel mücadelenin yanı sıra hukuki girişimlerde bulunan bölge sakinleri, başvuruların büyük ölçüde sonuçsuz kaldığını belirtiyor. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, nöbet alanını ziyaret ederek kadın balıkçıların taleplerini dinledi.

Bölge sakini İbrahim Oğuz, balık çiftliği projesine ilişkin bilimsel ve hukuki itirazlarını dile getirdi. Oğuz, ÇED onayının denizle doğrudan bağlantısı olmayan Merdivenli köyü üzerinden alınmasının sorunlu olduğunu, projenin bölgenin denize erişimini kısıtlayacağını ve yapılan bilimsel başvuruların dikkate alınmadığını belirtti. Ayrıca tesislerin havaalanına yaklaşık 2 km mesafede olduğunu, kuş hareketliliğini artırarak uçuş güvenliği açısından risk oluşturabileceğini savundu.

Kadın balıkçıların sözcüsü Hacer Yüzseven ise projenin yaratacağı ekolojik ve ekonomik tahribata dikkat çekti. Yüzseven, kafes balıkçılığında kullanılan yemlerin ve atıkların deniz tabanına çökerek balıkların üreme alanlarını yok edeceğini vurgulayarak, "Balıkların yavrulama alanları zarar görecek. Bu da balıkçılığın tamamen bitmesi demek. Biz sadece geçim kaynağımızı değil, yaşam biçimimizi kaybedeceğiz. Burada insanlar emekli maaşıyla geçinemiyor; denizden kazandıklarıyla ayakta duruyorlar. Deniz yok olursa bu insanlar ne yapacak" dedi.

Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada kafes balıkçılığına tamamen karşı olmadıklarını ancak projenin yanlış yerde ve yanlış koşullarda uygulanmak istendiğini söyledi. Günaydın, projenin üç temel soruna yol açacağını belirtti:

"Birincisi, bu kadar yoğun yapılaşma balıkçılık faaliyetlerini fiilen imkansız hale getirecek. İkincisi, çevre kirliliği kaçınılmaz olacak. Üçüncüsü ise uçuş güvenliği ciddi şekilde riske girecek. Bu üç başlık bile projenin neden yanlış olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Buranın halkı bu kadar açık bir şekilde 'hayır' diyor. Buna rağmen bu projede neden ısrar ediliyor? Bunun arkasında kim varsa şunu bilsin, hiç kimse vatandaştan daha değerli değildir. Açıkça söylüyoruz yaptığınız ne varsa bırakın, tasınızı tarağınızı toplayın ve burayı terk edin. Bu doğayı kirletmeyin. Köylü mücadelesi başka hiçbir şeye benzemez. Biz de her koşulda haklı olanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu, sizin haklı olduğunuz gerçeğini değiştirmez. Siz hakkınızı savunun, biz de yanınızda olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gökhan Günaydın, Balıkçı Kadınlara Destek Verdi - Son Dakika

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