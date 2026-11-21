Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 20 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan Kandil Konaklamasız Orman Parkı için Gökova Ekoloji Meclisi halk buluşması düzenlendi. Buluşmada, Danıştay kararına rağmen gerçekleştirilecek ihalenin iptal edilmesi istenirken, toplanan imzaların Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Menteşe ilçesi Kıran mahallesi Turnalı mevkisindeki Kandil Konaklamasız Orman Parkı'nın 20 yıllığına kiraya verilmesine yönelik ihaleye tepkiler sürüyor. İhalenin iptal edilmesi talebiyle Gökova Ekoloji Meclisi tarafından Akyaka Orman Kampı'nda halk buluşması gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Gökova Akyaka'yı Sevenler Derneği, Akyaka Kültür Sanat Derneği ve Slow Food Gökova Birliği, Emek Partisi Muğla İl Örgütü, YENİ Parti Ula İlçe Örgütü temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Buluşmada, "Yargı kararı kesindir, Kandil 1. Derece Doğal Sittir", "Kandil ihalesi iptal edilsin" ve "Kıyılar ormanlar sermaye değildir" yazılı pankart ve dövizler taşındı.

GÖKOVA'DAKİ SİT STATÜSÜ DEĞİŞİKLİKLERİNE İŞARET EDİLDİ

Süreçle ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından düzenlenen forumda yurttaşlar görüşlerini paylaştı. Toplantıda, Gökova bölgesinde 2018 yılında doğal sit statülerinin düşürülmesiyle birlikte kıyı ve orman alanlarının ticarileştirme baskısı altına girdiği ifade edildi. Akyaka ve İncekum orman kampları da bu süreçte yaşananlara örnek gösterildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sit statüsü değişikliklerine karşı açılan dava sonucunda söz konusu değişikliklerin iptal edildiği, kararın 30 Ekim 2025 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onaylanarak kesinleştiği aktarıldı.

Yargı kararının ardından Gökova bölgesindeki doğal sit statülerinin eski haline döndüğü, ihale kapsamındaki Kandil Ormanları'nın da yeniden 1. Derece Doğal Sit statüsüne kavuştuğu belirtildi. Bu nedenle alanın kiraya verilmesine yönelik ihalenin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

"İHALE İPTAL EDİLENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK"

Forumun ardından Devrim Bayar tarafından sonuç bildirgesi okundu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne çağrıda bunulan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa ve ormancılık mevzuatı gereği Orman Genel Müdürlüğü'nün asli görevi ormanları ticari bir gelir kapısı olarak görmek değil, ekosistem bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği korumaktır. 'Orman parkı' adı altında yapılan kiralama ve devirler, hassas ekosistemleri yapılaşma ve ticarileşme baskısı altına sokmaktadır. Üstelik Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun (İDDK) sit derecesi düşürme işlemlerini iptal eden kararları sonrasında, bu alanların yeniden 1. Derece Doğal Sit statüsüne dönmesiyle birlikte yürütülen tüm ticari kiralama ihaleleri ve projeler açıkça yasaya aykırı hale gelmiştir. Orman Genel Müdürlüğü'nü, yargı kararlarına, kamu yararına ve koruma mevzuatına aykırı olan Kandil Konaklamasız Orman Parkı ihalesini ivedilikle iptal etmeye ve bölgedeki orman alanlarını ticari işletmecilik planlarının dışında tutmaya çağırıyoruz."

"KIYI İLE ORMANLARI RANT PROJELERİNE AÇACAK TÜM SÜREÇLERDEN VAZGEÇİLSİN"

Muğla Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne de çağrı yapılan bildirgede ise, "İncekum, Akyaka ve Kandil gibi kıyı ve orman alanlarındaki projelere, bu bölgelerin 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsünde olduğu iddiasıyla izin verilmektedir. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararları açıktır, sit derecelerinin düşürülmesine yönelik işlemler hukuka aykırı bulunmuş ve bu alanlar eski koruma statüsü olan 1. Derece Doğal Sit Alanı niteliğine geri dönmüştür. İDDK kararları doğrultusunda bu alanlarda hayata geçirilmek istenen her türlü ihale ve proje hukuki dayanaktan yoksundur. Yargı kararlarının gereğini yerine getirerek 1. Derece Doğal Sit statüsünü tanımaya ve Gökova'nın kıyı ile ormanlarını rant projelerine açacak tüm izin süreçlerinden derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Gökova'yı, ormanlarımızı ve kıyılarımızı birlikte savunmaya devam edeceğiz" denildi.