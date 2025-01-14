Gökpınar Barajı'ndaki Kaçak Ağlar Toplanıyor - Son Dakika
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Gökpınar Barajı'ndaki Kaçak Ağlar Toplanıyor

Gökpınar Barajı\'ndaki Kaçak Ağlar Toplanıyor

Denizli'de av yasağı süresince Gökpınar Barajı'nda kaçak ağlar toplanarak imha ediliyor.

14.01.2025 13:29
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Gökpınar Barajı'na bırakılan kaçak ağlar toplanıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devam eden av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde Gökpınar Barajı Gölü'ne bırakılan binlerce metre uzunluğundaki kaçak avlar toplanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelindeki su havzalarında yürütülen "Hayalet Ağların Göl Sularından Temizliği" projesi kapsamında Denizli'deki su depolama sahalarında da denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Proje çerçevesinde Denizli İl Tarım ve orman Müdürlüğü ile Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından Gökpınar Baraj Gölü'nde tekneyle yapılan kaçak av denetiminde, suya bırakılmış binlerce metre uzunluğunda ağ tespit edildi.

Avlanma yasağının devam ettiği dönemde, göle tekneleriyle çıkan balıkçıların daha sonra toparlamak üzere suya bıraktığı kaçak ağlar, tarım müdürlüğü personelleri tarafından kapsamlı olarak incelendi. Gökpınar Baraj Gölü'ne bırakılan hayalet ağlar su yüzeyine çıkarıldıktan sonra, teknelere toplanıp kıyılara getirilerek imha edilmek üzere su ürünleri görevlilerine teslim edildi. Son denetimlerde bin metreye yakın misina ve ağın toplandığı, baraj gölünde kalan ağların temizlenmesi için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökpınar Barajı'ndaki Kaçak Ağlar Toplanıyor - Son Dakika

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