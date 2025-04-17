Göksu Deltası Yangınları: Yetkililere Çağrı - Son Dakika
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Yerel

Göksu Deltası Yangınları: Yetkililere Çağrı

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Mersin Barosu, Göksu Deltası'ndaki yangınların tahribatını inceleyerek yetkilileri korumaya çağırdı.

17.04.2025 11:16
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(MERSİN) - Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda peş peşe çıkan yangınların yarattığı tahribatı yerinde inceleyenMersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Derya Demir, "Burası adeta kendi haline bırakılmış ve aslında çok açık bir şekilde korunmaktan vazgeçilmiş. Şu arkamızda gördüğünüz yerler bu şekilde yanıyorsa burası artık bile isteye gözden çıkarılmış demektir. Tüm yetkilileri acilen burayı korumaya çağırıyoruz" dedi.

Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri, geçtiğimiz günlerde peş peşe yangınlara sahne olan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'ndaki kuş cennetinde incelemelerde bulundu, yangının yarattığı tahribatı yerinde gördü.

İncelemenin ardından açıklama yapan Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Buse Taşer, şunları söyledi:

"Şu an bulunmakta olduğumuz, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile korunan Göksu Deltası'nda, ardı arkası gelmeyen yangınlar çıkmaktadır. Ramsar Sözleşmesi ile korunan Göksu Deltası, kuş göç yollarının kalbidir ve birçok göçmen kuş açısından önemli bir sulak alandır. 300'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan bu delta, bir kuş cenneti'dir. Ramsar Sözleşmesi ve birçok statü kapsamında koruma altına alınmış olan, önemli mahiyetteki Göksu Deltası korunamamakta ve üst üste yangınlara konu olmaktadır. Deltada sürekli çıkan yangınların durdurulması ve yangınlara sebep olan kişi ya da olayların önlenmesi için harekete geçmesi gereken kurumlara sesleniyoruz, Göksu Deltası'ndaki gözlem kulelerini, sazlıkları, kuşları her şeyi yakıp yıkan kişi ya da yakılmasına sebep olan olayları önlemeyerek kuş cennetinin yavaş yavaş yok olmasını seyredenleri kınıyor ve bu durumu engellemek, sesimizi yetkililere duyurmak için Mersin Barosu olarak elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz."

"Delta gözden çıkarılmış"

Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Derya Demir de  "Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu olarak Göksu deltasında arka arkaya yaşanan yangınlara sessiz kalamazdık. Zaten buraya geldiğimizde bir şeyi çok net fark ettik. Burası adeta kendi haline bırakılmış ve aslında çok açık bir şekilde korunmaktan vazgeçilmiş. Şu arkamızda gördüğünüz yerler bu şekilde yanıyorsa burası artık bile isteye gözden çıkarılmış demektir. Tüm yetkilileri acilen burayı korumaya çağırıyoruz. Burası çok büyük bir alan gibi bahaneleri kabul etmiyoruz. Başta Silifke halkı olmak üzere tüm Mersin halkını Göksu deltasını korumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Göksu Deltası Yangınları: Yetkililere Çağrı - Son Dakika

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