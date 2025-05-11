85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü - Son Dakika
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Yerel

85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 85 yaşındaki Fehime Ekici'ye ait evin bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü. Ekici, olayı 'Anneler Günü hediyesi' olarak değerlendirdi. Oğul Fahri Ekici, göktaşının ağırlığını 20 kilogram civarında olduğunu ve analiz için gönderildiğini belirtti.

11.05.2025 10:22  Güncelleme: 13:05
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Tunceli'nin Çemişgezek'in Arpaderen köyüne bağlı Doruk mezrasındaki evinin penceresinden yağmur yağışını izleyen 85 yaşındaki Fehime Ekici, gökyüzünden evinin bahçesine düşen alev topu gibi bir cisim gördü. Fehime Ekici, durumu akşam eve gelen oğlu Fahri Ekici'ye anlattı. Fahri Ekici ertesi gün gündüz saatlerinde toplamda yaklaşık 20 kiloya yakın, göktaşı olduğunu değerlendirdiği cismi bularak analize gönderdi.

85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

"ATEŞ TOPU GİBİ BİR ŞEY DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYOR"

Fahri Ekici, "Ben 30 yıl İstanbul'da esnaflık yaptım. Emekli olduktan sonra köyüme yerleştim. Burada annemle yaşıyorum. Geçen gün çok aşırı yağmurlu bir havada, annem pencere önünde otururken gökten böyle ateş topu gibi bir şey düştüğünü görüyor. Ben o anda evde yoktum, görmedim. Eve geldiğimde annem durumu anlattı, tarif etti. Düştüğü alanda aradım ve buldum" dedi.

85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

"GÖKTAŞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Taşın göktaşı olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Ekici, "Düştüğü yer belli zaten. Yani o ateş topu gibi düştüğü için orayı böyle top şeklinde çukurlatmış. Taşlar dağılmış, etrafa yayılmıştı. Dediğim gibi göktaşı olduğunu düşünüyoruz. Analize gönderdik. Sonuçlarını bekliyoruz. Sonrasında ise taliplerini bekliyoruz. Yani en büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram. Düştüğü yerde dağılmıştı tabi biz bunları topladık, yaklaşık 15-20 kiloya yakın taş var. En büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram. Normal taşlardan daha ağır geliyor. Bir analizden çıksın sonuçları. Ona göre artık değerlendireceğiz" diye konuştu.

Anneler Günü hediyesinin gökten indiğini şakacı bir üslupla dile getiren Fehime Ekici ise, "Benim çocuklarım taş düştüğü gün Elazığ'da idi. Akşam Elazığ'dan geldiler. Oğlum Fahri dedim, 'korkarım başımıza ateş yağacak' dedim. 'Niye anne' dedi. Dedim 'gökten böyle büyük bir ateş parçası düştü. Yıldırım gibi. Sanki ateş yağıyor. 'Nereye düştü' dedi 'anne, hele gidelim bakalım' dedi. Dedim ki, 'vallahi bilmem, işte kapının önüne doğru düştü.' Gece gidip baktılar, bulamadılar. 'Oğul gece vakti bulunmaz' dedim. Çocuklarım eve geç geldi zaten. Gündüz baktıklarında 'buldunuz mu oğlum' dedim. 'Tabii ki bulduk anne' dedi. Anneler Günü'nde hediye yağdı başımıza" şeklinde konuştu.

85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Alper Elma:
    şimdi bunlar kendilerince zengin olduk sanıyorlar sanki altın düşmüş. taş işte ne olacak para talep ederlerse verirler kendilerine güle güle kullan derler zaten inceledik derler 2 10 Yanıtla
  • Aa:
    değil maalesef.sadece uyanık bir hikaye.taslarin kenarları çok keskin 2 2 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    tamam ama ?? yok. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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