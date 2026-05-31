Gökyüzünde Evlenme Teklifi

2. Ligde şampiyon olan ve Trendyol 1. Lige yükselen Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç'ın oğlu Bilal Kıyanç, hayatının en özel sorularından birini sormak için sıra dışı bir yol seçti. Sevdiği kadın Ayşenur Çetiner'e evlenme teklifini gökyüzünde yaptı.

Bu unutulmaz anın mimarlarından biri de çiftin yakın dostu Eda Yıldırım oldu. Yıldırım'ın kullandığı uçakta gerçekleşen sürpriz teklif, hem heyecan, hem de duygu dolu anlara sahne oldu. Bulutların üzerinde yapılan teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Ayşenur Çetiner'in 'Evet' cevabı, gökyüzünü adeta mutlulukla doldurdu.

Sevginin ve cesaretin bir araya geldiği bu özel an, çiftin hayatlarında unutulmaz bir başlangıç olarak yerini aldı. Bilal Kıyanç ve Ayşenur Çetiner, gökyüzünde başlayan bu yolculuklarını şimdi bir ömür boyu sürdürmeye hazırlanıyor. - MUĞLA