Odabaşı'dan karla mücadele ekiplerine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Odabaşı'dan karla mücadele ekiplerine ziyaret

Odabaşı\'dan karla mücadele ekiplerine ziyaret
13.01.2026 10:29  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yoğun kar yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüten ekipleri ziyaret ederek, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek için gösterdikleri fedakarlığı vurguladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, kar yağışının ardından gece gündüz demeden kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini sabahın erken saatlerinde ziyaret etti.

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından Gölbaşı Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için sahada yoğun bir çalışma yürüttü. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde olan belediye ekipleri, ilçe genelinde yolların, sokakların ve kaldırımların açık tutulması için aralıksız mesai yaptı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise başta kaldırımlar olmak üzere okul çevreleri, camiler ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Sabahın erken saatlerinde saha ekibini ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, özveriyle görev yapan personelin hazırlıklarını yerinde inceledi ve ekiplerin hangi bölgede çalışmaların yürütüleceği konusunda bilgi aldı. Odabaşı, karla mücadelede görev alan ekiplerin gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalıştığını vurguladı.

"Hava şartları normale dönene kadar sahadayız"

"Ankara genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız" diyen Odabaşı, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamasına, özellikle de kazalara ve mağduriyetlere yol açabilecek buzlanmalara karşı önlemlerimizi en üst seviyede aldık. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, soğuk hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışıyor. Yollarımızın, sokaklarımızın ve kaldırımlarımızın açık kalması, öğrencilerimizin okullarına, hemşehrilerimizin işlerine güvenle gidebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kar yağışı ve buzlanma gibi doğal şartlar karşısında hazırlıklı olmak, hızlı ve etkili müdahale etmek büyük önem taşıyor. Bu noktada emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, hava şartları normale dönene kadar sahada olmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan da buzlanma riskine karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Odabaşı, hava şartlarına bağlı olarak karla mücadele ve tuzlama çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini aktarırken mesaiye giden ekiplere boza ikram etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odabaşı'dan karla mücadele ekiplerine ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:32:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Odabaşı'dan karla mücadele ekiplerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.