Gölbaşı Belediye Başkanı'nın Kar Küreme Çalışmaları Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın kar küreme çalışmaları sırasında yaşanan renkli görüntüleri içeren paylaşımı büyük beğeni topladı.

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Gece boyunca aralıksız süren küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yollar açılarak ulaşımın aksamaması sağlandı. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, ortaya renkli görüntüler de çıktı. Karla kaplı bir yola yazılan "Seni Seviyorum" mesajı da küreme aracı tarafından temizlenmek zorunda kaldı. O anlar Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın sosyal medya hesabından Kubilay Karça tarafından seslendirilen 'Ayaza Serdim' şarkısıyla "Sadece karı küredik, siz sevmeye devam edin" notuyla paylaşıldı.

Paylaşım, kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum alan video, sosyal medyada gündem olurken, Gölbaşı Belediyesi'nin özverili çalışmaları da takdir topladı.

"Yazanın iletmek istediği kişiye ulaşmıştır"

Karla mücadele ve gündem olan videoyla ilgili konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin güvenliği ve ulaşımın aksamaması bizim önceliğimiz. Çalışmalar sırasında zaman zaman tebessüm ettiren anlarla karşılaşıyoruz. Ekiplerimiz, yolları açık tutmak için görevini titizlikle yerine getirirken, vatandaşlarımızın bu tür sürprizleriyle de karşılaşabiliyor. İnşallah bu mesaj, yazanın iletmek istediği kişiye ulaşmıştır" dedi. - ANKARA