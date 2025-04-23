Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, 23 Nisan\'da koltuğunu ilkokul öğrencisi Öykü\'ye devretti

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 23 Nisan'da makam koltuğunu Şehit Komando Mükremin Başaran İlkokulu öğrencisi Öykü Afra İnanlı'ya devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi'nde tören düzenlendi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, koltuğunu Şehit Komando Mükremin Başaran İlkokulu öğrencisi Öykü Afra İnanlı'ya devretti. Odabaşı, kapıda karşıladığı öğrenciye hediye takdiminde bulundu. Öykü Afra da Başkan Odabaşı'na yanında getirdiği hediyeyi verdi. Başkanlık koltuğuna oturan Öykü Afra İnanlı, belediye müdürlüklerini tek tek arayarak ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar verdi.

"Atatürk'ün emaneti cumhuriyete sahip çıkacağız"

Öykü Afra İnanlı'nın bayramını kutlayan Başkan Odabaşı, "Büyük Atatürk, 23 Nisan'da meclisi açarak halk iradesinin yani cumhuriyetin ateşini yakmıştır. Bu özel günü Ulu önder Atatürk çocuklara armağan etmiştir. Atatürk o kadar büyüktür ki dünyadaki tek çocuk bayramını hediye etmiştir. Büyük Atatürk'ün bir sözü vardır; 'Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.' Bizler de bu bayramı doya doya kutlayacağız, Atatürk'ün emaneti cumhuriyete sahip çıkacağız. Sizleri yetiştiren başta ailelerinize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum" dedi.

Öykü Afra İnanlı, bu bayramı kendilerine hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. - ANKARA