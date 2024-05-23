Gölbaşı Belediye Başkanı Yıl Sonu Sergisine Katıldı

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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Baldudak Ortaokulu'nun geleneksel yıl sonu sergisine katıldı.

Gölbaşı'nın en eski okullarından Baldudak Ortaokulu'nun yönetimi ve aile birliği, geleneksel yıl sonu sergisi düzenledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın da katıldığı sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterileri sergilendi. Öğrencilerin performansı büyük beğeni aldı. Alanda veliler tarafından hazırlanan Gölbaşı'nın yöresel yemekleri ve el emeği göz nuru ürünler de katılımcılarla buluştu.

Sergide okulun yapımında büyük emeği olan iş adamı Hasan Baldudak'ın hayat hikayesinin bulunduğu anı duvarının açılışını yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Demek ki insan geçici, eserleri kalıcı. Hasan Baldudak'ın yaptırdığı okulumuzun Gölbaşı'mızın eğitiminde büyük katkısı olmuş, birçok öğrenci yetiştirmiş. Hem Gölbaşı'mıza hem de ülkemize faydalı işler yapılmış. İnşallah bu tür hayırseverler ülkemize daha da çok hizmetler yapar. Biz de onları bugün olduğu gibi güzelliklerle, yaptığı hayırlarla anarız. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Açılışın ardından öğrencilerle buluşan Başkan Odabaşı, sevgi seliyle karşılandı. Odabaşı, öğrencileri kırmayarak hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Başkan Odabaşı özel öğrencilerle de yakından ilgilenirken, öğrencilerin yıl içerisinde yaptığı ürünlerin sergilendiği stantta uzun süre incelemelerde bulundu. Sergi alanında öğrenciler, öğretmenlerin öncülüğünde çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi. - ANKARA