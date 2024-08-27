Gölbaşı Belediyesi Çiftçilere Saman Desteği Sağladı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Çiftçilere Saman Desteği Sağladı

Gölbaşı Belediyesi Çiftçilere Saman Desteği Sağladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bin adet saman balyası dağıtıldı. Gölbaşı Belediyesi, tarımda üretimi desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere katkıda bulunmak amacıyla saman desteği sağladı.

27.08.2024 11:06  Güncelleme: 11:10
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Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, 'Azımız Çok Olsun' sloganıyla ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bin adet saman balyası dağıttı.

Gölbaşı Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla artan maliyetler sebebiyle üretmekte zorluk çeken çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara, hayata geçirdiği projelerle can suyu olmaya devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi, tarımda üretimi desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere katkıda bulunmak amacıyla saman desteğinde bulundu. Proje kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan ve az sayıda hayvanı olan, ticari faaliyeti bulunmayan vatandaşlara saman balyaları ulaştırıldı.

'Azımız Çok Olsun' sloganıyla başlatılan destekle çiftçilere 1000 adet saman balyası dağıtıldı.

"Çiftçilerimiz bizim baş tacımız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yerelde tarım ve hayvancılığı desteklemenin, ilçenin ekonomik kalkınması için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Çiftçilerimiz bizim baş tacımız. Onların emeğiyle sofralarımıza gelen her bir ürünün değeri ölçülemez. Biz de bu değerli emeklere katkıda bulunmak, zorlu şartlarda yanlarında olmak istedik. 'Azımız Çok Olsun' sloganıyla başlattığımız yem desteği, bu anlayışın bir yansımasıdır. İnşallah önümüzdeki süreçte de çiftçilerimiz için projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Gölbaşı'nı tarım, hayvancılık, kırsal turizm ve kültürel faaliyetlerle ayağa kaldıracaklarını altını çizen Başkan Odabaşı, üretimi arttıracak projelere imza atacaklarını vurguladı.

Çiftçilere destek projeleri sürecek

Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın "Biz her zaman çiftçimizin yanında olmalıyız" talimatı doğrultusunda çiftçilere destek projelerinin süreceğini belirtti.

Desteklerden faydalanan çiftçiler, Gölbaşı Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu tür yardımların tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine büyük katkı sağladığını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi Çiftçilere Saman Desteği Sağladı - Son Dakika

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