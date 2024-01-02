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Gölbaşı Belediyesi, ihtiyaç sahibi hastaları ücretsiz olarak hastanelere taşıyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi, ihtiyaç sahibi hastaları ücretsiz olarak hastanelere taşıyor

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi hasta ve engelli vatandaşların hastanelere naklini, tam donanımlı ambulanslarla ücretsiz şekilde gerçekleştiriyor. Hasta nakil ambulanslarında alanında eğitimli personel bulunurken, vatandaşların evden hastaneye ve hastaneden eve güvenli bir şekilde ulaşımı sağlanıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşların sağlığının önemli olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gölbaşı Belediyesi, ihtiyaç sahibi hastaları ücretsiz olarak hastanelere taşıyor
02.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 11:58
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Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi hasta ve engelli vatandaşların hastanelere naklini, tam donanımlı ambulanslarla ücretsiz şekilde gerçekleştiriyor.

Gölbaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla zor günlerinde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan hasta nakil ambulanslarıyla, hasta ve engelli vatandaşlara ihtiyaçları kapsamında sağlık kuruluşlarına ücretsiz taşıma hizmeti veriliyor.

Hasta nakil ambulansında bulunan alanında eğitimli şoför, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) veya hemşireler hastalara yolculuk boyunca yardımcı oluyor. Tam donanımlı ambulanslarla, tıbbi müdahale gerektirmeyen ancak sedye ile nakil edilmesi gereken vatandaşların evden hastaneye, tedavileri tamamlandıktan sonra hastaneden eve ulaşımları güvenli bir şekilde sağlanıyor.

"Gölbaşı'nda kimse yalnız değil"

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa orada oluyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün bünyesindeki ambulanslarımızla hasta ve engelli vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde hastanelere götürüyoruz. Alanında uzman ekiplerimiz vatandaşlarımıza eşlik ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gölbaşı'nda kimse yalnız değil" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz hasta nakli hizmeti alan vatandaşlar, insana dokunan çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şimşek'e teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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