Gölbaşı Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Destek: Glütensiz Un Dağıtımı

19.08.2025 09:47  Güncelleme: 09:53
Gölbaşı Belediyesi, 'Karabuğday Ekimi Projesi' kapsamında elde ettiği glütensiz unları çölyak hastalarına ücretsiz olarak dağıttı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sağlıklı beslenme ve tarımsal kalkınma hedefiyle hayata geçirilen projeye destek verdiklerini açıkladı.

Gölbaşı Belediyesi 'Karabuğday Ekimi Projesi' kapsamında elde ettiği glütensiz unları, Çölyak hastalarına ücretsiz dağıttı.

Gölbaşı Belediyesi'nin hem yerel tarımın çeşitlendirilmesine katkı sağlamak hem de toplum sağlığının güçlendirilmesine yönelik başlattığı Karabuğday Ekimi Projesi'nden elde edilen glütensiz unlar, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın katıldığı programla, çölyak hastalarına ücretsiz olarak dağıtıldı.

Gölbaşı Belediyesi'nin sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında başlattığı Karabuğday Ekimi Projesi'nde ilk hasat yapıldı. Belediye Tarımsal Ürün Yetiştirme Alanı'nda gerçekleştirilen karabuğday ekimi, verimli geçen ilk hasadın ardından çölyak hastalarına umut oldu. Gluten içermeyen, besin değeri yüksek ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla dikkat çeken karabuğdaydan elde edilen un, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın katılımıyla düzenlenen programda çölyak hastalarına ücretsiz olarak dağıtıldı.

"Tüm Gölbaşılı hemşehrilerimizin yanındayız"

Programda konuşan Odabaşı, karabuğdayın kuraklığa dayanaklı, verimli, her şeyden önemlisi glütensiz besin değeri yüksek bir ürün olduğunu vurgulayarak "Biz de istedik ki bu ürünün ilçemize kazandırılmasının öncülüğünü yapalım. Hem tarımsal kalkınmayı sağlamak hem de çiftçilerimize örnek bir ürünü sunmak amacıyla bu kampanyayı başlattık. Bir diğer amacımız ise sağlıklı yaşama katkı sağlamak. Çünkü bu karabuğdaydan yapılan un, sağlıklı beslenme açısından büyük bir önem taşıyor. Özellikle çölyak hastalarımıza karabuğdaydan elde ettiğimiz ürünlerle destek olacağız. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz; Gölbaşı Belediyesi alt yapı, temizlik, imar gibi hizmetlerin yanı sıra Gölbaşılı vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşaması için gereken gıdaların temini için de uğraşıyor. Glütensiz olduğu için bu pahalı bir ürün. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu ürünleri temin etmekte zorlanıyor. Biz de destek olmak istiyoruz. Sadece ekmek değil birçok ürün bu undan yapılabiliyor. Bu karabuğday ununun çölyak hastalarımızın sağlık yaşam sürecine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tüm Gölbaşı hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu ürünün yetiştirilmesinde ve dağıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Yakup Odabaşı konuşmasının ardından çölyak hastalarının güvenle tüketilebileceği; lif, protein, mineral ve antioksidan açısından zengin içeriğiyle sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan karabuğday unlarını vatandaşlara dağıttı. Program, karabuğdaydan yapılan ürünlerin katılımcılara ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Doktor Cevdet Kara Belediye Polikliniği'nde düzenlenen Karabuğday Unu Dağıtım Programı'na, Yakup Odabaşı'nın yanı sıra meclis üyeleri, birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

