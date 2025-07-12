Gölbaşı Belediyesi\'nden Muharrem Ayı\'na Özel Aşure İkramı

Gölbaşı Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle merkezdeki camilerde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı olan Muharrem ayı vesilesiyle Gölbaşı'nın merkez camilerinde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Belediye ekipleri vatandaşlara aşureleri verirken, manevi atmosferin hakim olduğu cami avlularında birlik ve beraberlik duyguları bir kez daha pekişti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da bu anlamlı günde Şafak Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Odabaşı, aşure dağıtımına katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden, hal hatır soran Odabaşı, bu tür etkinliklerin sadece bir ikramdan ibaret olmadığını, asıl amacın kalpleri birleştirmek, gönülleri aynı sofrada buluşturmak olduğunu vurguladı.

"Aşure, sadece mideye değil, gönüllere de şifa olur"

Odabaşı, Muharrem ayının taşıdığı derin anlamlara dikkat çekerek "Aşure, içinde onlarca farklı malzemenin bir araya gelip uyum içinde bir tat oluşturmasıyla, bize farklılıklarımızla nasıl güzel bir birliktelik kurabileceğimizi anlatan çok kıymetli bir semboldür. Bu ikram vesilesiyle hem geçmişimizi yad ediyor hem de geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürümemiz gerektiğini hatırlıyoruz. Komşuluğun, paylaşmanın, kardeşliğin ne demek olduğunu yeniden hissediyoruz. Bizim inancımızda 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışı vardır. Aşure, sadece mideye değil, gönüllere de şifa olur. Biz de bu anlayışla halkımızla aynı kazan etrafında buluşmak istedik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Muharrem ayı mübarek olsun" diye konuştu. - ANKARA