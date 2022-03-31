Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

31.03.2022 14:32
Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Gölbaşı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca gıda paketi dağıtılacak.

Gölbaşı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca gıda paketi dağıtılacak. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin dağıtımına başlandı.

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası'nda kaydı bulunan ve düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, muhtarlıklar aracılığıyla belediyeye bildirilen veya şahsen yardım talebinde bulunan dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç aileler için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla binlerce gıda paketi hazırlandı. Gölbaşı'nda yerel esnaflardan temin edilen ve içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri, belediye ekiplerince Ramazan ayı sonuna kadar kapı kapı dolaşılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Bugünler dayanışma ve birlik günüdür" diyen Başkan Ramazan Şimşek, yıl boyunca devam eden yardımların Ramazan ayında da artarak devam edeceğini ifade ederek, "Gölbaşı Belediyesi olarak ilçe halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sene boyunca devam ettirdiğimiz sosyal yardımlarımızı, Paylaşım Noktası aracılığıyla Ramazan ayında yoğunlaştıracağız. Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştıracak" dedi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika


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