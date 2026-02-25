Gölbaşı Belediyesi\'nden şehit yakınlarına ve gazilere iftar

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde şehit yakınlarına ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa katılan Gölbaşı Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Gaffur Ağören, şehit yakınları ve gaziler aynı sofrada bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Odabaşı, Türk milletinin Türkiye topraklarında özgürce yaşamasını şehitlere ve gazilere borçlu olduğunu belirtti.

"Kapımız da, gönlümüz de sizlere her zaman açıktır"

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Odabaşı, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, başımız dik yürüyebiliyorsak, ezanlarımız gökyüzünde yankılanıyor, al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, bunu aziz şehitlerimizin fedakarlığına ve gazilerimizin cesaretine borçluyuz. Onların ortaya koyduğu sarsılmaz irade ve vatan sevgisi, milletimizin istikbaline ışık tutmuştur. Sizler en ağır imtihanlardan geçmiş, acıyı sabırla yoğurmuş ve metanetinizle hepimize rehber olmuş en kıymetli emanetlerimizsiniz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki her daim yanınızda olmayı yalnızca makamımızın getirdiği bir görev değil, bir ömür onurla taşıyacağımız en şerefli gönül borcumuz olarak görüyoruz. Kapımız da, gönlümüz de sizlere her zaman açıktır" dedi. - ANKARA