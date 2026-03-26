Gölbaşı Belediyesi, kuruluşunun 61. yılını kutladı

26.03.2026 09:07  Güncelleme: 09:08
Gölbaşı Belediyesi'nin kuruluşunun 61. yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, geçmiş dönem belediye başkanlarına teşekkür ederek Gölbaşı'nın gelişimine vurgu yaptı.

Gölbaşı Belediyesi'nin kuruluşunun 61. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Programda birlikte beraberlik mesajı veren Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gölbaşı Belediyesinin kuruluşunun 61. yıl dönümü dolayısıyla belediye meclis salonunda kutlama programı düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Gölbaşı'nı anlatan bir video izletildi. Kutlama programında açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı'na hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadığını belirterek, Gölbaşı'nı bugünlere getiren tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

"Bu güzel kente hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum"

Gölbaşı'nın gelişimine dikkat çeken Odabaşı, ilçenin bugün Ankara'nın gözde yerleşim alanlarından biri haline geldiğini belirterek, "Ben de bu toprakların bir evladıyım. Bu güzel kente hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. 172 bin nüfusu aşan Gölbaşı'nı bugünlere getiren tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gölbaşı geçmişte küçük bir yerleşim yeriydi ancak birçok uygarlığa ev sahipliği yaptı, kesişim noktası oldu. Bugün ise önemli bir kent konumuna ulaştı. Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız Gölbaşı'na yerleşmek istiyor. Biz de bu güzelliği korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zor şartlarda göreve geldik ancak bu zorlukları aştık. Borçlarımızı büyük ölçüde kapattık. Bundan sonra daha fazla yatırım yapan bir belediye olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Odabaşı, Gölbaşı'na geçmiş dönemlerde katkı sunan eski belediye başkanları Erdal Eren ve Mümtaz Sarıtaş'a teşekkür ederek hediye takdim etti. Ayrıca, 35 yıl boyunca belediyeye hizmet eden Özcan Balcı, Gürbüz Onbaşı, Hasan Arslan, Şevket Şahin, Mustafa Erdoğan ve Erdal Karabağ'a plaket verildi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
