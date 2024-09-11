Gölbaşı Belediyesi Otobüs Seferlerinde Güncelleme - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölbaşı Belediyesi Otobüs Seferlerinde Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi Otobüs Seferlerinde Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi, ilçe içi ulaşımı kolaylaştırmak adına vatandaşın hizmetine sunduğu otobüs seferlerinin saatlerinde güncelleme yaptı. Sabah ve akşam seferleri olmak üzere iki yönlü olarak gerçekleştirilecek olan hizmet, özellikle eğitim döneminde ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşlara rahat ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor.

11.09.2024 12:01  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, ilçe içi ulaşımı kolaylaştırmak adına vatandaşın hizmetine sunduğu otobüs seferlerinin saatlerinde güncelleme yaptı.

Gölbaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hizmete sunduğu otobüs sefer saatlerini güncelledi. Özellikle eğitim döneminin başlamasıyla birlikte oluşan trafik yoğunluğunda kendi araçlarını kullanmak istemeyen vatandaş ve okullarına ulaşımda zorluk yaşayan öğrencilere rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunan hizmet, sabah seferleri ve akşam seferleri olmak üzere iki yönlü olarak gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, belirlenen duraklarda, açıklanan saatlerde hareket edecek otobüsleri kullanabilecek.

Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçe içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan otobüslerin temizliği ise hijyen kurallarına uygun şekilde belediye personeli tarafından günlük olarak gerçekleştirilecek.

Gölbaşı Belediyesi otobüs seferleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenecek:

"Sefer saati - kalkış noktası - gidiş istikameti

Sabah seferleri

08.00 - SEÇ Market (Gaffar Okkan Cd.) - TOKİ Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi'ne

08.00 - Halk Kütüphanesi - Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi

08.20 - TOKİ Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi

08.20 - Halk Kütüphanesi-Sağlık Lisesi (Gevher Nesibe)

08.30 - Halk Kütüphanesi - Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Akşam seferleri

15.30 - TOKİ Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi

15.40 - Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi

16.00 - Sağlık Lisesi (Gevher Nesibe) - Halk Kütüphanesi

16.20 - Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi Otobüs Seferlerinde Güncelleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 14:11:45. #1.13#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi Otobüs Seferlerinde Güncelleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement