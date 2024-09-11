Gölbaşı Belediyesi Otobüs Seferlerinde Güncelleme

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Gölbaşı Belediyesi, ilçe içi ulaşımı kolaylaştırmak adına vatandaşın hizmetine sunduğu otobüs seferlerinin saatlerinde güncelleme yaptı.

Gölbaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hizmete sunduğu otobüs sefer saatlerini güncelledi. Özellikle eğitim döneminin başlamasıyla birlikte oluşan trafik yoğunluğunda kendi araçlarını kullanmak istemeyen vatandaş ve okullarına ulaşımda zorluk yaşayan öğrencilere rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunan hizmet, sabah seferleri ve akşam seferleri olmak üzere iki yönlü olarak gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, belirlenen duraklarda, açıklanan saatlerde hareket edecek otobüsleri kullanabilecek.

Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçe içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan otobüslerin temizliği ise hijyen kurallarına uygun şekilde belediye personeli tarafından günlük olarak gerçekleştirilecek.

Gölbaşı Belediyesi otobüs seferleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenecek:

"Sefer saati - kalkış noktası - gidiş istikameti

Sabah seferleri

08.00 - SEÇ Market (Gaffar Okkan Cd.) - TOKİ Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi'ne

08.00 - Halk Kütüphanesi - Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi

08.20 - TOKİ Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi

08.20 - Halk Kütüphanesi-Sağlık Lisesi (Gevher Nesibe)

08.30 - Halk Kütüphanesi - Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Akşam seferleri

15.30 - TOKİ Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi

15.40 - Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi

16.00 - Sağlık Lisesi (Gevher Nesibe) - Halk Kütüphanesi

16.20 - Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Halk Kütüphanesi." - ANKARA